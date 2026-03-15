Yenipazar\'da İftar Sofrası

15.03.2026 10:58
Hamzabali İlk-Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğrenciler ve veliler bir araya geldi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Hamzabali İlk-Ortaokulu tarafından düzenlenen iftar programında öğrenciler, veliler ve ilçe protokolü aynı sofrada buluştu.

Hamzabali İlk-Ortaokulu tarafından düzenlenen iftar programı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu. Okul Müdürü Fatih Dönmez öncülüğünde gerçekleştirilen programa Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özarslan, Emniyet Amiri Hacı Ali Katman, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Emrullah Çolak, okul müdürleri, mahalle muhtarları, öğrenciler ve veliler katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda davetliler aynı sofrada iftar yaparak Ramazan ayının bereketini ve paylaşma kültürünü birlikte yaşadı. Samimi bir ortamda gerçekleşen program, ilçedeki dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sağladı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, programa katkı sunan herkese teşekkür edilerek Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu
Trump: İran’ın Hark Adası’ndaki askeri hedeflerini vurduk Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

10:55
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
09:11
İsrail’in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826’ya yükseldi
İsrail'in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826'ya yükseldi
