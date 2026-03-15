Yenipazar\'da İftar Sofrası

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Hamzabali İlk-Ortaokulu tarafından düzenlenen iftar programında öğrenciler, veliler ve ilçe protokolü aynı sofrada buluştu.

Hamzabali İlk-Ortaokulu tarafından düzenlenen iftar programı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu. Okul Müdürü Fatih Dönmez öncülüğünde gerçekleştirilen programa Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özarslan, Emniyet Amiri Hacı Ali Katman, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Emrullah Çolak, okul müdürleri, mahalle muhtarları, öğrenciler ve veliler katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda davetliler aynı sofrada iftar yaparak Ramazan ayının bereketini ve paylaşma kültürünü birlikte yaşadı. Samimi bir ortamda gerçekleşen program, ilçedeki dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sağladı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, programa katkı sunan herkese teşekkür edilerek Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu. - AYDIN