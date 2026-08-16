Yenipazar\'da Okul Hazırlıkları Devam Ediyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanması amacıyla yürütülen bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Yenipazar Merkez Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulda devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Okul yönetiminden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Akyol, yürütülen bakım ve onarım faaliyetlerini değerlendirdi. Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha güvenli, sağlıklı ve uygun bir eğitim ortamında başlamaları amacıyla sürdürülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için gerekli değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe genelindeki eğitim kurumlarının yeni döneme en iyi şekilde hazırlanması amacıyla bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.