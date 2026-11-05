Yenipazar’ın Sakin Şehir sürecini eski Başkan Erden EKODOSD’da anlattı - Son Dakika
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Yenipazar’ın Sakin Şehir sürecini eski Başkan Erden EKODOSD’da anlattı

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Yenipazar’ın Sakin Şehir sürecini eski Başkan Erden EKODOSD’da anlattı
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EKODOSD’un Çarşamba Söyleşileri’nde eski Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, ilçenin Sakin Şehir sürecini anlattı. Erden, unvanla ilçenin tanınırlığının ve ziyaretçi sayısının arttığını belirterek taş ocaklarına izin verilmemesi uyarısında bulundu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) hareketine katılma süreci, ilçeye kazandırdıkları ve doğal değerlerinin korunmasının öneminin ele alındığı söyleşide, eski Belediye Başkanı Yüsran Erden deneyimlerini paylaştı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu, iki dönem Yenipazar Belediye Başkanlığı yapan Yüsran Erden oldu. 'CITTASLOW Kimlikli Kent: Yenipazar' başlıklı söyleşide Erden, Sakin Şehir hareketinin kuruluşundan Yenipazar'ın bu unvanı kazanmasına kadar geçen süreci anlattı. Sunumunda İtalya merkezli olarak ortaya çıkan, nüfusu 50 binin altındaki kentleri kapsayan Cittaslow hareketinin amaçları, farklı ülkelere yayılışı ve üye kentlere sağladığı katkılar hakkında bilgi veren Erden, Yenipazar'ın bu harekete katılma sürecini de anlattı. Cittaslow manifestosunu incelediklerinde ilçenin hareketin ilkeleriyle uyumlu olduğunu gördüklerini belirten Erden, yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla Yenipazar'ın Sakin Şehir unvanını kazandığını söyledi.

Sakin Şehir unvanı ziyaretçi sayısını artırdı

Unvanın alınmasının ardından ilçenin tanınırlığının arttığını ve ziyaretçi sayısında gözle görülür yükseliş yaşandığını kaydeden Erden, özellikle günübirlik ziyaretlerin çoğaldığını ifade etti. Sakin Şehir anlayışının yalnızca turizmden ibaret olmadığını vurgulayan Erden, küçük yerel üreticilerin yerli tohum kullanımı, tarımsal ilaçlamanın asgari düzeye indirilmesi ve doğal gübre kullanımı gibi sağlıklı üretim yöntemleri konusunda bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Yenipazar'ın tarihi ve doğal zenginliklerine de değinen Erden, Orthosia Antik Kenti, Donduran Kulesi ve Yörük Ali Efe Müzesi gibi önemli değerlerin yanı sıra ilçenin doğal kaynakları, sulak alanları ve kuş türleri hakkında bilgiler verdi. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Selaron Merdivenleri'nden esinlenerek hayata geçirilen Yavaş Merdivenler projesinin hikayesini de paylaşan Erden, projenin başlangıcından tamamlanmasına uzanan süreci anlattı.

Taş ocaklarına karşı uyarıda bulundu

Yenipazar'ın doğal yapısının korunmasının önemine de dikkat çeken Erden, kırsal bölgelerde doğaya zarar veren, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve tarımsal faaliyetlere zarar veren taş ocaklarına izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi. Sürdürülebilirliğin Sakin Şehir kimliğinin devamı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Söyleşinin sonunda 'Gönlümün Durakları' isimli kitabını imzalayarak katılımcılara hediye eden Erden, konukların sorularını da yanıtladı. Programın ardından EKODOSD tarafından hazırlanan teşekkür belgesi, Nursevil Erden tarafından Yüsran Erden'e takdim edildi.

Kaynak: İHA
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