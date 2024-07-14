Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Semt Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Semt Pazarını Ziyaret Etti

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydınlıkevler Mahallesi\'ndeki Semt Pazarını Ziyaret Etti

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki semt pazarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özyiğit, halkın talep ve önerilerini dinleyerek, sorunlara çözüm üretecek projeler hakkında bilgi verdi.

14.07.2024 13:38  Güncelleme: 13:39
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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki semt pazarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenişehir'deki tüm mahalleleri düzenli olarak gezerek, halkın talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Özyiğit, son olarak Aydınlıkevler Mahallesi'nde semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Yenişehirlilerden gelen taleplere ilişkin notlar alan Başkan Özyiğit, mevcut sorunlara çözüm üretecek projeleri hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.

"Halkın görüşleri hizmetler için yol gösterici oluyor"

Pazarcı esnafı ile vatandaşlarla sohbetler gerçekleştiren Başkan Özyiğit, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özyiğit, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla birebir temas kurmak, onların taleplerini ve sorunlarını dinlemek bizim önceliğimiz. Yenişehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bugün burada aldığımız geri bildirimler, her zaman olduğu gibi çalışmalarımızı şekillendirmede bizlere yol gösterecek" dedi.

Yenişehir Belediyesi mahalle toplantıları düzenleyecek

Özyiğit, ağustos ayının sonunda 5 yıllık stratejik planın hazırlanması için tüm mahallelerde toplantılar düzenleyeceklerini ifade etti. Özyiğit, "2019 yılında yaptığımız gibi yine halkımıza gideceğiz, geride bıraktığımız 5 yılda neler yaptığımızı anlatacağız, hesap vereceğiz ama aynı zamanda önümüzdeki 5 yılda neler yapmamız gerektiğini de konuşacağız. Bu toplantılarla asıl amacımız hizmette eksik bırakmamak, sorunlara karşı birlikte çözüm önerileri geliştirmek. Halkımızın taleplerini dinleyeceğiz. Vatandaşlarımız Yenişehir'de kent yönetimine doğrudan katılıyor. Bundan gurur duyuyoruz, başarımızın nedeni de bu birlikteliktir, ortak akıldır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Semt Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Semt Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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