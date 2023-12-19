Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi\'nde yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'nde yürüttükleri yol ve kaldırım yapım çalışmalarını mahalle muhtarı İbrahim Ünel ile birlikte yerinde inceledi. Bölgedeki esnafı gezen ve vatandaşlarla buluşan Başkan Özyiğit, "Hemşehrilerimizin de görüşlerini alarak, mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan sokaklarda yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor. Son olarak Eğriçam Mahallesi, 2256 numaralı sokaktaki çalışmaları inceleyen Başkan Abdullah Özyiğit, bölgedeki vatandaşları da ziyaret ederek, görüş ve önerilerini aldı.

Eğriçam Mahalle Muhtarı İbrahim Ünel ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Okan Merzeci Bulvarı'nı birbirine bağlayan 2256 numaralı sokaktaki çalışmaları inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Burası oldukça yoğun bir sokağımız, yolu aşınmıştı. Tabi Eğriçam'ın büyük bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var bunu da önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Ama bu sürede yollarımızın yenilenmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Mahalledeki en işlek sokağı yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun ama asıl yenileme önümüzdeki dönem Eğriçam'da yapacağımız kentsel dönüşüm olacak" dedi.

Mahalle muhtarı İbrahim Ünel ise "Başkanımıza teşekkür ediyorum. 20 seneden sonra bu asfaltımızı yeniledi. Başkanımızdan memnunuz, her zaman beraber bir arkadaş gibi görüşüyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.