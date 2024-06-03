Yenişehir Belediye Başkanı Subaşı TOKİ'lerinde anahtar teslimini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Yenişehir Belediye Başkanı Subaşı TOKİ'lerinde anahtar teslimini gerçekleştirdi

Yenişehir Belediye Başkanı Subaşı TOKİ\'lerinde anahtar teslimini gerçekleştirdi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Subaşı TOKİ'lerinde hak sahiplerine verdiği sözü yerine getirerek anahtarları teslim etti. Apartman temsilcileri ve site yönetimi belirlendi.

03.06.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Subaşı TOKİ'lerinde hak sahiplerine verdiği sözü yerine getirdi. Subaşı TOKİ'lerinde hak sahipleri anahtarlarına kavuşurken, apartman temsilcileri ile site yönetiminin belirlendiği toplantıya davet edilen Başkan Ercan Özel, "Yetkili kurumları bir araya getirerek koordinasyonu sağladık ve söz verdiğimiz gibi anahtarlar teslim edildi" dedi.

Bursa'nın Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi'nde yapımına 2021 yılında başlanan Subaşı TOKİ konutlarında anahtarlar teslim edildi. 12 blok 210 konuttan oluşan Subaşı TOKİ'lerinde apartman temsilcileri ve site yönetimi belirlendi. Subaşı TOKİ konutlarında yapılan ilk toplantıya katılan ve kısa bir konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Sizlere konutlarınıza kavuşacağınıza dair söz vermiştik. Bugün sizlerle birlikte, anahtarlarınızı teslim almanızın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Güvenli ve modern konutlar

Apartman temsilcilerinin ve site yönetiminin belirleneceği toplantıda olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Ercan Özel, "Subaşı TOKİ projesi, Yenişehir'imiz için büyük bir adım, önemli bir yatırımdır. Bu proje, siz değerli hak sahiplerini yeni, güvenli ve modern konutlara kavuşmasını sağladı. Bu konutlar sadece birer yapı değil. Aynı zamanda bir topluluk olma yolunda sizin için önemli bir adımdır. Bu yeni yaşam alanında dayanışma ve komşuluk ilişkilerini en güzel şekilde yaşayacağınıza da inanıyorum" diye konuştu.

"Koordinasyon sağladık"

Göreve gelmeden önce projeyi yakından takip ettiklerini hatırlatan Başkan Ercan Özel, şunları söyledi: "Bugün bu mutluluğun yaşanmasında, anahtar teslim sürecinin hızlanmasında sizler için Yenişehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Yetkililer arasında koordinasyonu sağlayarak hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağladık. Burada emeği geçen TOKİ yöneticilerine, yüklenici firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbek'e ve çalışma arkadaşlarına, en çok da sabır bekleyen siz değerli ev sahiplerine teşekkür ediyorum. Yeni evinizde sağlık ve mutlulukla yaşamayı temenni ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Başkanı Subaşı TOKİ'lerinde anahtar teslimini gerçekleştirdi - Son Dakika

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