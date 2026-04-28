Yenişehir Belediyesi Başkanı Özel, HAGEL encümen üyeliğine seçildi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de HAGEL'in encümen üyeliğine seçildi.

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) olağanüstü genel kurulunun ardından açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir'in Bursa hayvancılığındaki stratejik önemine dikkat çekti. Yenişehir'in üretim gücünü tüm şehre yaymak için çalışacaklarını belirten Başkan Özel, şu ifadeleri kullandı;

"Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin bu yeni döneminde, Yenişehir'imizi encümen düzeyinde temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz, gerek canlı hayvan pazarıyla gerekse modern üretim tesisleriyle Bursa'nın hayvancılık lokomotiflerinden biri. HAGEL bünyesinde alacağımız kararlarla, sadece Yenişehir'deki değil, tüm Bursa'daki üreticilerimizin sorunlarına çözüm üretmeyi ve hayvancılığı hak ettiği noktaya taşımayı hedefliyoruz. Birlik Başkanlığına seçilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı tebrik ediyor, yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA