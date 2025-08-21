Yenişehir'de Deprem Simülasyon Eğitimi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Yenişehir'de Deprem Simülasyon Eğitimi Yoğun İlgi Gördü

21.08.2025 12:54  Güncelleme: 12:56
Yenişehir Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle düzenlenen deprem simülasyon eğitimi, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimin amacı, depreme karşı bilinçli bir toplum oluşturmak ve afet farkındalığını artırmak.

Yenişehir Belediyesi ve Bursa İl Afet Acil Durumu (AFAD) Müdürlüğü iş birliğinde Heykel Meydanı'nda düzenlenen deprem simülasyon eğitimine Yenişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Yenişehir Belediyesi, afetlere hazırlık alanında kurum ve kuruluşlarla iş birliğini geliştirmeye devam ediyor. Yenişehir Heykel Meydanı'nda deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirmelerde bulunma ve afet farkındalığını artırmak için deprem simülasyon eğitimi düzenlendi. Gerçek deprem deneyiminin yaşatıldığı simülasyon tırında, AFAD eğitmenleri vatandaşlara deprem anında ve sonrasında yapılacakları uygulamalı olarak anlattı.

'Eğitimlere devam edeceğiz'

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Geçtiğimiz yıl, Kayapa-Yenişehir fay hattı bilim insanları tarafından keşfedildi. Muhakkak depreme karşı dirençli ve bilinçli bir toplum oluşturmamız gerekir. Bu kapsamda AFAD ile yaptığımız iş birliği sonucunda, ilçemize Deprem Simülasyon Tırı'nın gelmesini sağladık. Vatandaşlarımız burada 2 gün boyunca depremi hissederek yapması gerekenleri öğrendi. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Depreme karşı toplumun bilinçlenmesi için eğitimlerimiz ve seminerlerimiz devam edecek. Unutmayalım ki; deprem değil, bilinçsizlik ve ihmalkarlık öldürür" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

