Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her alanda olduğu gibi trafikte de denetimlerini artırdı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde değişik noktalarda yaptıkları uygulamalarda tescilsiz ve sürücü belgesiz motosiklet kullananlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Sabit ve seyir halindeki denetimlerde 5 adet tescilsiz motosiklet men edilerek sürücüler hakkında idari işlem uygulandı.
Denetlemelerin aralıksız olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların trafik kurallara özenle uymalarını istedi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Yenişehir'de Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?