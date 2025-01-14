Yenişehir'de Yaş Sebze-Meyve Hali İçin Engeller Kaldırıldı - Son Dakika
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Yerel

Yenişehir'de Yaş Sebze-Meyve Hali İçin Engeller Kaldırıldı

Yenişehir\'de Yaş Sebze-Meyve Hali İçin Engeller Kaldırıldı

Yenişehir Belediyesi, Yaş Sebze-Meyve Hali'nin önündeki bürokratik engelleri kaldırarak projeyi hızlandırdı. Başkan Ercan Özel, modern bir üretici hali kurulacağını belirtti.

14.01.2025 17:33  Güncelleme: 17:35
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Yenişehir'e kazandırılacak, Yaş Sebze-Meyve Hali'nin önündeki tüm bürokratik engeller Yenişehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla kaldırıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bugünü değil, geleceği düşünerek, gelişime açık bir üretici hali kuracağız" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in seçim öncesi vaatlerinden biri olan Yenişehir Yaş Sebze - Meyve Hali, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçeye kazandırılıyor. Yenişehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan Yaş Sebze - Meyve Toptancı Hali'nin önündeki engeller Yenişehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda kaldırıldı. Kararın ardından hızla çalışmalar başladı.

Bursa Tarım Peyzaj A.Ş. Kent Hali Müdürü Melih Özdemir, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ve beraberindeki heyet, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i ziyaret etti.

Geleceği düşünerek planlıyoruz

Yenişehir Yaş Sebze - Meyve Hali'nin uzun yıllardır ilçenin ihtiyacı olduğunu ancakbir türlü hayata geçirilemediğine değinen Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte Yenişehir'de yaklaşık 40 bin metre kare üzerinde yaş sebze - meyve hali yapacağız. Yenişehir Yaş Sebze - MeyveToptancı Hali üreticiler için tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanıyor. Bugünü değil, geleceği düşünerek, gelişime açık bir üretici hali kuracağız. İçerisinde sosyal donatı alanlarının olduğu, tır parkı ve otopark olan, sosyal tesis ve konaklama alanlarının olduğu, soğuk depoların yapılacağı bir toptancı hali olacak ve bölgeye hizmet verecek bir çalışmayı ilçemize Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte kazandırmış olacağız. Bu yıl içerisinde temel atma törenimizi yapacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir'de Yaş Sebze-Meyve Hali İçin Engeller Kaldırıldı - Son Dakika

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