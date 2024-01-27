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Yenişehir ilçesinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu - Son Dakika
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Yenişehir ilçesinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılacak yerel seçimlerde 43 bin 196 kişi oy kullanacak. Adaylar arasında Cumhur İttifakı adayı Davut Aydın, CHP adayı Sadi Aktaş, İYİ parti adayı Ercan Özel ve Yeniden Refah partisi adayı Kasım Kaya bulunuyor.

Yenişehir ilçesinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu
27.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:19
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Yerel seçimlerde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde 43 bin 196 kişi oy kullanacak. Adaylığı kesinleşen Cumhur İttifakı adayı Davut Aydın, CHP adayı Sadi Aktaş, İYİ parti adayı Ercan Özel, Yeniden Refah partisi adayı Kasım Kaya seçimlerde sandıktan birinci çıkmak için yarışacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yenişehir ilçesinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu - Son Dakika
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