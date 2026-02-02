Kocaeli'de "YEDEP" başvuruları yoğun talep üzerine uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle yürütülen Yerel Destek Programı'na (YEDEP) başvurular, sivil toplum kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda 15 Şubat'a kadar uzatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli Kent Konseyi tarafından 2022 yılından bu yana yürütülen program kapsamında, İzmit ve Gebze'de yapılan bilgilendirme toplantılarının ardından 31 Ocak olarak açıklanan son başvuru tarihi, STK'lardan gelen yoğun talep üzerine ileri bir tarihe alındı.

Yerel kalkınmayı, katılımcılığı ve sosyal sorumluluğu odağına alan projelerin desteklendiği program için son başvuru tarihi 15 Şubat olarak belirlendi.

STK'lar, proje başvurularını 15 Şubat saat 23.59'a kadar "sivildunyakocaeli.com" adresindeki başvuru portalı üzerinden çevrim içi gerçekleştirebilecek.

Başvuru süreci ve detaylı bilgilere "kocaelikentkonseyi.org" internet sitesinden de ulaşılabileceği bildirildi. - KOCAELİ