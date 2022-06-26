Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı yapıldı

26.06.2022 12:14
Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı yapıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadınların sorunlarının azalması ve kadın-erkek eşitliği için yoğun çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadınların sorunlarının azalması ve kadın-erkek eşitliği için yoğun çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Hazırlık Çalıştayı, Seyhan Oteli'nde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili yetkililerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, aktivistlerin ve yerel öznelerin iştirak ettiği Hazırlık Çalıştayı'nda açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hepimiz biriz, birlikte eşitiz. Adana'yı eşitlikçi bir kent yapma kararlılığımız doğrultusunda; Yerel Eşitlik Eylem Planı-YEEP Hazırlık Çalıştayı'nı paydaşlarımızla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kadınların yaşadığı sorunların çözülmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için güçlü şekilde çaba gösteren bir yönetim olduklarını ifade eden Başkan Karalar, "Seyhan Belediyesindeyken de kadın-erkek eşitliği, kadınlarımızın yaşadığı sorunların azaltılması konularında çok iş yaptık. Şimdi de kadınlara meslek edindirme kursları verilen NİYET Akademi'yi kurduk. Meryem Kadın Kooperatifimiz var. Kreşleri de eğitime önem vermemizin dışında, anneler rahat çalışabilsin, üretimdeki yerlerini alabilsin ve aile bütçelerine katkı sağlayabilsinler diye yaptık ve yapıyoruz. Büyükşehir olarak bu konularda yoğun çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Kadın-erkek eşitliği konusunda sorunlarımız var ve kat etmemiz gereken yol uzun" ifadesini kullanan Karalar, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetten sonra büyük kazanımlar elde edilmesine rağmen bu konuda sorunlarımız vardı fakat son dönemde sadece kadın-erkek eşitliğiyle, kadın haklarıyla ilgili değil, toplumu meydana getiren bütün kesimler arasında eşitsizlik ortaya çıktı. Birlikte yaşama kültürü büyük zarar gördü. O yüzden bu dönemde Yerel Eşitlik Eylem Planı daha da önem kazanıyor. Biz zaten kadın-erkek eşitliği, fırsat eşitliği ve hizmette eşit olunması konularında hassas davranan, bunun gereklerini yerine getiren bir yönetimiz. Mağdura, ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olmaya çalışan bir belediyeyiz. Turizm, Ulaşım planlarımızın yanında Yerel Eşitlik Eylem Planı da büyük önem taşıyor. Bu konudaki eksiklerimizi görmemiz ve yapmamız gerekenlerin ortaya konulması açısından bu ve benzeri çalışmaları çok önemsiyoruz. Bizlere yol gösteren çalışmalar bunlar."

Konuşmaların ardından YEEP Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

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