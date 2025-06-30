Yerel Medya Akademisi Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel Medya Akademisi Tamamlandı

Yerel Medya Akademisi Tamamlandı
30.06.2025 12:10
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Malatya'da düzenlenen Yerel Medya Akademisi, genç gazetecilere eğitim vererek sona erdi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından düzenlenen ve yerel basına nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçlayan Yerel Medya Akademisi, düzenlenen törenle sona erdi. Genç gazeteci adayları ile yerel medya çalışanlarını buluşturan eğitim programında, katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle donatıldı.

Malatya'da yerel basının güçlendirilmesi ve medya sektörüne donanımlı bireylerin kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen Yerel Medya Akademisi, yoğun bir eğitim sürecinin ardından final yaptı. Program boyunca katılımcılara; habercilik, kamera kullanımı, görüntü kurgusu, montaj, basın hukuku, medya etiği, dijital yayıncılık, sosyal medya yönetimi ve röportaj teknikleri gibi pek çok alanda kapsamlı eğitim verildi.

Eğitimler, alanında uzman gazeteciler, akademisyenler ve medya profesyonelleri tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar, aldıkları eğitim sayesinde hem mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme hem de pratik deneyim kazanma fırsatı buldu.

Valilik ve Basın İlan Kurumu'ndan destek

Programın final töreni, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene Malatya Valiliği, Basın İlan Kurumu, yerel medya temsilcileri, eğitimciler ve kursiyerler katıldı. Katılımcılara sertifikalarının takdim edildiği törende, projeye destek veren kurum temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Yerel Medya Akademisi'nin sektöre donanımlı bireyler kazandırdığını belirterek, "Bu tür çalışmalar, yerel medyamızın gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Gençlerimizin sektöre bilinçli bir şekilde adım atması hepimiz için umut verici" dedi.

Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Haşim Poyraz ise Yerel Medya Akademisi'nin Malatya adına örnek bir proje olduğunu vurguladı. Poyraz, "Gelişen medya dünyasında ayakta kalabilmek için sürekli öğrenmeye ve yeniliklere açık olmamız gerekiyor. Bu program da bu anlayışa hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

"Daha da büyüyerek sürecek"

Program sonunda konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkan Yardımcısı Cem Parlak, projeye emek veren tüm eğitmenlere ve destek sunan kurumlara teşekkür ederek, "Yerel Medya Akademisi, sadece bir eğitim değil, aynı zamanda sektöre bir vizyon kazandırma çabasıdır. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam etmesi için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

Tören, kursiyerlere başarı belgelerinin verilmesi, toplu fotoğraf çekimi ve katılımcılar arasında yapılan sohbetlerle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerel Medya Akademisi Tamamlandı - Son Dakika

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