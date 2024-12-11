Yerinde dönüşüm projesinde yeni evine taşınan çift devlete dua etti - Son Dakika
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Yerinde dönüşüm projesinde yeni evine taşınan çift devlete dua etti

Yerinde dönüşüm projesinde yeni evine taşınan çift devlete dua etti

Kahramanmaraş'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen 'yerinde dönüşüm' projesi kapsamında eve kavuşan Ahmet ve Aysel Aktolun çifti, devletin kendilerine verdiği kredi ve hibe desteği sayesinde yeni evlerine taşındıklarını ifade etti.

11.12.2024 11:47
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Kahramanmaraş'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen 'yerinde dönüşüm' projesi kapsamında eve kavuşan Ahmet ve Aysel Aktolun çifti, devletin kendilerine verdiği kredi ve hibe desteği sayesinde yeni evlerine taşındıklarını ifade etti.

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların yapımı hızla devam ederken bazı depremzedeler ise evlerinin yerinde yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı yapım ve dönüşüm ofislerine müracaat ederek ağır hasar alan evlerini yerinde dönüştürüyor.

Bu kapsamda Onikişubat ilçesinde evleri depremde ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan Ahmet ve Aysel Aktolun çifti, 'yerinde dönüşüm' projesine müracaat ederek evlerini yerinde dönüştürdü. 6 Temmuz 2024 tarihinde temeli atılan ve daha sonra 10 Aralık 2024 tarihinde tamamlanan binalarına taşınan Aktolun çifti, Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesinde evlerine taşınan ilk aile oldu. Devletin depremzedelere sağladığı kredi ve hibe desteği sayesinde evlerine kavuştuklarını söyleyen Ahmet Aktolun, bu sayede evlerinin yenilendiğini söyledi.

"Devletimizin yardımı ile bu eve taşındık"

Yeni evlerine kavuşan Ahmet Aktolun, "İlk göçen benim, ilk biten Kahramanmaraş'ta da burası. Allah dinimize ve devletimize zeval vermesin. Devletimizin yardımı, müteahhidimizin de gayreti ile bu şekilde bu eve kavuştuk. Binlerce şükürler olsun Allah'a ve Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrü bereketli olsun, çok şükür onun sayesinde biz bu evde oturuyoruz. 'Yapamaz' dediler ama yapıldı, inşallah Recep Tayyip Erdoğan gelir, misafirim olur çay içer. Kılıçdaroğlu da 'o yığınların altında kalırsınız' dedi ama yapıldı. Gelsin, Kılıçdaroğlu da çayımızı içsin, nasıl bir ev olmuş baksın bir. Kredi ve hibeyi kullandık, eve taşındıktan sorna 2 taksitlendirme yaptılar, böldüler ayda 8 bin lira olarak devletimize ödeyeceğiz inşallah" dedi.

"6 ayda bitirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz"

Binanın müteahhidi Ceylan Ünsal ise, "Depremden sonra ağır hasarlı sıfatını almış yerinde dönüşüm projelerinden ilk ruhsat alan firmayız. Bu görmüş olduğunuz bina 18 aylık bitim sözleşmesine sahipken, tam 6 ayda bitirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün de ilk yerinde dönüşüm projesinin ilk taşınan kişisi Ahmet amcayı evine yerleştirdik. Başarmak isteyince, yapmak isteyince hele işin içerisinde bir lamba yakabilmek varsa sonuca ulaşmak çok kolay" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerinde dönüşüm projesinde yeni evine taşınan çift devlete dua etti - Son Dakika

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