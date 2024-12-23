Yerlikaya, AB Delegasyonu ile Görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, görüşmeye dair fotoğraflara yer verilerek, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve heyetini bakanlığımızda misafir ettik. Başkan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi. - ANKARA