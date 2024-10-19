Yesan Sanayi Sitesi Ekonomiye Katkı Sağlayacak

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Bu yatırım ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak

BURSA - Türkiye'nin en önemli küçük sanayi sitelerinden birisi olan ve 3 milyar liraya tamamlanması planlanan Yesan Sanayi Sitesi havadan görüntülendi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 321 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden ve 190 adet 650 metrekarelik iş yerine sahip Yesan Sanayi Sitesi, tamamlandığında ilçe ve ülke ekonomisine önemli katkılar saylayacak.

Yenişehir Ticaret Sanayi Odası ve S.S Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Orhan Torun, "321 dönüm alan üzerinde 190 adet 650 metrekarelik iş yerleri yapıyoruz. 2027 yılında burasını tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Bugün itibarıyla 3 milyar liraya hizmete geçmesini planladığımız yatırımda iş yerleri bitince kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek.

Yesan faaliyete geçtiğinde ilçeye bölgeye istihdama ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.