Yeşil alanlarda ilaçlama çalışması sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; park, bahçe ve mesire alanı gibi sorumluluk sahasında bulunan tüm yeşil alanlarda hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla her yıl itina ile faaliyetini sürdüren Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Başkanlığı, 2025 yılı sezon başı itibariyle park, bahçe ve mesire alanı gibi sorumluluk sahasında bulunan tüm yeşil alanlarda hastalık ve zararlılara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Başkanlığı ekipleri parklar, mesire alanları, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, hobi bahçeleri, orta refüj ve kenar kaldırımlar ile beraberinde sorumluluk sahasında bulunan yeşil alanlarda ağaç, süs bitkisi ve çim alanlarda barınması muhtemel hastalık ve zararlılara karşı etkin bir mücadele gerçekleştiriyor. Yeşil alanları kullanan vatandaşların yapılan çalışmadan etkilenmemesi adına tüm tedbirleri alan ekipler, ilaçlama çalışmalarını 23.00-07.00 saatleri arasında yürütüyor. Yapılan saha kontrollerinde ilave müdahale gerektiren durumlarda ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerekli çalışmalar kontrollü şekilde sağlanıyor. Başta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olmak üzere birçok park ve mesire alanında var olan sinek popülasyonun insan sağlığını ve bitki sağlığını tehdit etmeyen bir grup olup sadece rahatsızlık verdiğini tespit eden ekipler, kene ve sivrisinek için ilçe belediyeleri ile koordineli olarak mücadele yürütüyor.

Yeşil alanlarda hastalık ve zararlılara karşı etkin mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyuran Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Başkanlığı tarafından, vatandaşların da bu konuda bilinçli ve tedbirli olması tavsiyesinde bulunuldu. - KAYSERİ