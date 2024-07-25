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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği, Gezi davası tutuklusu Can Atalay'a mektup gönderdi. Rize İdare Mahkemesi'nin Cerrattepe için ÇED olumlu raporunu iptal ettiği haberi verilen mektupta, "Bundan sonra, özgürlüğüne kavuştuğunda Cerattepe'de, Kafkasör'de söylenen her özgürlük türküsünün bir dizesinde sen de olacaksın. Yeniden birlikte eylediğimiz, özgür günler elbette gelecek, moralin, enerjin, direncin eksilmesin, sımsıkı kucaklıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yeşil Artvin Derneği ve Çevre ve Ekoloji Hareketi ÇEHAV), Cerrattepe davası süreçlerinde büyük katkısı olan Gezi davası tutuklusu avukat Şerafettin Can Atalay'a mektup göndererek, Rize İdare Mahkemesi'nin Cerattepe için verilen ÇED olumlu raporunu iptal ettiğini bildirdi.

"Cezaevinde olmasını kabul etmek mümkün değildir"

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, "Cerrattepe'nin biliyorsunuz iptal kararı geldi, Cerrattepe mücadelesinde her zaman yanımızda olan Can Atalay içinde biz ÇEHAV ve Yeşil Artvin Derneği olarak bir mektup hazırlandı. Hem de bu müjdeli haberi ona iletelim istedik ve onun içinde buradayız" dedi.

Avukat Bedrettin Kalın ise şunları söyledi:

"Şerafettin Can Atalay Silivri cezaevinde tutsak. Can Atalay aynı zamanda, Yusufeli'nden Amasya'ya göçmüş bir ailenin çocuğudur. Dolayısıyla bu yönüyle de hemşehrimizdir aynı zamanda. Ama Can Atalay sadece Cerattepe davasında değil Aladağ'dan Gezi'ye, Soma'dan Cerattepe'ye kadar ülkede ne kadar sorunlu alan varsa her alanda kendisini adamış çevre dostu ve iyi bir hukukçudur. Bugün cezaevinde olmasını kabul etmek mümkün değildir. Cerattepe mücadelesinde bütün aşamalarında yer almıştır aynı zamanda da bu davanın kazanılmasında da büyük bir emeği vardır. Dolaysıyla hem Anayasa mahkemesi kararını hemde Rize idare mahkemesi kararını kendisine itaf ediyoruz."

"Moralin, enerjin, direncin eksilmesin, sımsıkı kucaklıyoruz"

Can Atalay'a gönderilen mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Can, sana güzel bir haberimiz var. Rize İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin bak ihlali kararının ardından, Cerattepe için verilmiş olan ÇED olumlu kararını iptal etti. Hakla hukuku aynı cümlede kurmanın çok zorlaştığı bu dönemde, çeyrek asrı aşan bir hukuk mücadelesi sonucu doğanın haklarının korunmasına çok yaklaşmış olmanın verdiği umutla sana yazıyoruz. Bu karar bize, bizi bir araya getiren mücadeleleri hatırlattı. Çöken karanlıkta, istediğimiz katkıyı sunamadığımız zamanlarda bile ağaçlara, hayvanata, derelere ve birbirimize sahip çıkmanın güzelliğinden güç alıyoruz. Yorgunsak da devam ediyoruz; uzak düşsek de beraberiz ve içimiz buruksa da umutluyuz. Bundan sonra, özgürlüğüne kavuştuğunda Cerattepe'de, Kafkasör'de söylenen her özgürlük türküsünün bir dizesinde sen de olacaksın. Yeniden birlikte eylediğimiz, özgür günler elbette gelecek, moralin, enerjin, direncin eksilmesin, sımsıkı kucaklıyoruz."