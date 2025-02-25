Yeşil Vatan İçin 200 Milyar Lira Kaynak Ayrıldı

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Son 22 yılda hükümetleri döneminde yeşil vatanın geliştirilmesi için çok önemli işler yapıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yeşil vatanımıza ayrılan kaynak 200 milyar liranın üzerinde" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım Orman Şurası programı kapsamında 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar' atölye çalışması gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen atölye çalışmasına, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve bakanlık yetkilileri katıldı. Atölye çalışmasının açılış konuşmasını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yüzde 30'unun ormanlarla kaplı olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Bu bizim çok farklı platformlarda gururla söylediğimiz ve ilerletmekle ilgili çok ciddi çabalarımızın olduğunu herkesin takdir ettiği bir gerçek. Bir tarım şurası yapıyorsanız bu gerçeklikten hareketle özellikle iklim değişikliğinin her türlü etkisinin görüldüğü bu dönemde atölye çalışmalarının bir tanesinin de bu alanda olması kaçınılmazdı. Dolayısıyla Tarım ve Orman Şurası'nın Türkiye'nin geleceğine bu anlamda bu başlıklarda geleceğine yön verecek çalışmalarının içerisinde destek veren, katkı veren kimler varsa bu salondakiler sizlerin nezdinde hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın sektörümüz için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Sanayi devriminden bu yana sanayileşme ve teknoloji insanların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Ancak bunun hiç de tasvip edilmeyen belki bir yönüyle çevre kirliliğine sebep olma gibi sonuçları da son dönemde ciddi bir şekilde görülmeye başladı. Sera gazı salınımından tutalım da bulunduğumuz ekosistemin çok hunharca kullanımıyla birlikte çevresel etkilerinin biz insanların ve ekosistemdeki bu dünyayı paylaştığımız diğer canlıların hayatında çok negatif etkilerinin olduğunu da görmeye başladık. Tabii biz bütün bunların hepsini iklim değişikliği başlığı altında çok farklı konularla inceliyoruz, irdeliyoruz. Dünyanın 21'nci yüz yılın sonuna kadar 4.5 derece daha ısınacağını düşünürsek gelecek olan sorunların katlanarak bizleri etkileyeceğini de elbette unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

"Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli silah ormanlarımız"

Ormanların varlığını gururlanarak anlatırken diğer taraftan da orman yangınlarına da ayrı bir parantez açmak gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, "İklim değişikliğiyle birlikte sadece orman alanında değil, tarımsal üretimin diğer alanlarında da zararlıların çok ciddi bir biçimde arttığını şekil değiştirdiğini uyum sağladığını da görmüş oluyoruz. Bu yüzden tarım sektörünün bütününü kapsayacak bir sürdürülebilirlik perspektifiyle birlikte aynı zamanda ormanlarımızın da sürdürülebilir bir şekilde gelişimi bizler için son derece önemli. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli silahlarımızdan birinin ormanlarımız olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ormanların karbon yutak alanları olması havadaki karbon miktarının azaltılması için bize önemli avantajlar sağlıyor. Bu aynı zamanda küresel ısınmayla da mücadelede en önemli faktör" diye konuştu.

" Yeşil vatanımıza ayrılan kaynak 200 milyar liranın üzerinde"

Son 22 yılda hükümetleri döneminde yeşil vatanın geliştirilmesi için çok önemli işler yapıldığını söyleyen Yumaklı, "Bazen hani hep diyoruz ya tekrar etmek gerekir. Yeşil vatanımıza bugün ki real rakamlarla ayrılan kaynak 200 milyar liranın üzerinde. Bu zaman diliminde yaklaşık olarak söylüyorum bu rakamı. 8 milyara yakın 7.5 milyar adet tohum ve fidan toprakta buluşturuldu. Bu sayede bugün 24.3 milyon hektarla dünyada orman varlığına önemli orman varlığına sahip ve bunu da geliştiren bir ülke olarak yer almış olduk. Yine kırsal kalkınmanın en önemli ayaklarından birisi de orman ve ormancılık sektörü. 57 projemiz var. Bu kapsamda yine son 22 yılda 285 bin aileye 34 milyar liraya yakın hibe ve destek sağlanmış oldu. Ormanlardan sadece odun elde edilmiyor. Odun dışı orman ürünlerinin de ekonomimize çok önemli katkısı var. 2002 yılında 31 bin ton idi. Bugün 39 kat artışta 1.2 milyon tona yakın orman dışı ürün elde etmiş durumdayız. 2024 yılındaki orman ürünleri sektörümüzün 1.4 milyar dolar civarında ülkemiz ekonomisine katkısı söz konusu. Yine ülkemizin dünya liginde ikinci sırada olduğu ve birinci sırayı zorladığı bal üretimi konusunda da ormanlarımızın çok önemli bir yeri var. Gelir getirici ağaçlandırmalar yine bu bağlamda sayabileceğimiz başlıklar. Ancak bütün bu pozitif hususların iklim değişikliğiyle birlikte negatife dönmemesi için şu hatırlatmayı yapalım. Artık ağacın gölgesi ağacın odunundan çok çok daha kıymetli hatta ölçülemeyecek kadar kıymetli. Bundan dolayıdır ki yaklaşık iki bin adet orman parkı yine vatandaşlarımızın kullanımına açılmış durumda" dedi.

"Ekoturizm rotamızı 200'e çıkaracağız"

Dünyada değişen bir turizm anlayışının olduğunu, sadece deniz ve kumdan ibaret değil 12 aya yayılabilir turizm anlayışının gelişmiş durumda olduğunu belirten Yumaklı, "Bu anlamda ülkemizin de ekoturizminin son dönemde çok ciddi bir şekilde geliştiğini söylemem gerekir. 129 ekoturizm rotamız var. İnşallah 2028 yılına kadar bunu 200 adede çıkaracağız" diye konuştu.

"776 kuleden ormanlarımızı gözlüyoruz"

Orman yangınlarıyla mücadelenin yadsınamaz bir gerçek olduğunu ifade eden Yumaklı, "Bu konuda ülkemizin diğer ülkelerle kıyaslamasını elbette rakamlarla yapmak mümkün. Sizler de bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şunu hep söyledik. Orman yangınlarının yüzde 85'i insan kaynaklı. Çok farklı sebepleri var. Ancak önlenebilir insan davranışlarıyla birebir ilintili. Bunun için orman yangınlarıyla mücadele konusunda sizin kabiliyetinizin ve kapasitenizin son derece gelişmiş olması gerekir. 2002 yılında 73 tondu sadece Türkiye'nin su atma kapasitesi bugün 27 uçak ve 105 helikopterle bu rakam yaklaşık 450 tona gelmiş durumda. Arazöz sayısı yine üç kat artışta 1766 ya çıktı. İş makinesi altı kat artışta 831 adede çıktı. Yine 2742 ilk müdahale aracı 12 bizim 2 tanede rezervle birlikte 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk dünyada da ikinci bu konuda insansız hava aracı teknolojisini kullanan ülkeyiz. Yine 184'ü akıllı olmak üzere 776 kuleden yedi gün yirmi dört saat ormanlarımızı gözlüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA