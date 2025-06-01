Yeşilay Bisiklet Turu Eskişehir\'de Başladı

Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun Eskişehir ayağı, Odunpazarı Meydanı'nda başladı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Üniversitesi de destek verdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile çok sayıda öğrenci, 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için pedal çevirdi. Rektör Adıgüzel, "Bugün, Yeşilay'ın Türkiye genelinde düzenlediği bu anlamlı etkinlikte biz de Anadolu Üniversitesi olarak yerimizi aldık. Hem öğrencilerimizle hem de bağımsızlık mücadelesinin önemli bir parçası olan Yeşilay'ın yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün burada bisikletleriyle katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu Üniversitesi olarak, bağımlılıkla mücadelede kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor ve Yeşilay'ın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu değerli etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, katkılarının topluma ve geleceğimize büyük bir değer kattığını biliyoruz" dedi.

"Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam bilincinin artmasını istiyoruz"

Yeşilay Eskişehir İl Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ise etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkı sağlamak ve bağımlılıkların zararlarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Eskişehir'de de her yaştan bisiklet severin yoğun katılımıyla renkli bir atmosfer yaşandı. Etkinliğimize katılan herkes artık birer Yeşilay gönüllüsüdür. Sağlıklı nesil, sağlıklı yaşam sloganıyla çıktığımız bu yolda tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

12. Yeşilay Bisiklet Turu, Odunpazarı Meydanı'ndan başlayarak Eskişehir Valiliği, Atatürk Caddesi ve Hasan Polatkan Bulvarı güzergahında devam etti. Bisikletliler daha sonra başlangıç noktasına dönerek turu tamamladı. Turun sonunda ise Yeşilay Eskişehir Şubesi tarafından bir çekiliş düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in katılımıyla gerçekleşen çekilişte katılımcılara bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR