Yeşilay\'dan Cami Cemaatine Bilgilendirme

Yeşilay Bayburt Şubesi ile İl Müftülüğü iş birliğinde cami cemaatine bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.

Hacı Ekrem-Naile Seyhan Camii'nde düzenlenen programda, zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi anlatıldı. Yeşilay görevlileri tarafından yapılan bilgilendirmede, bağımlılıkla mücadelede aile, çevre ve toplumsal farkındalığın önemine değinildi.

Programda, her yaştan bireyin sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürmesi için bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durması gerektiği vurgulandı. - BAYBURT