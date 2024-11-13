Yeşilay'dan Kumar Bağımlılığına Karşı Destek - Son Dakika
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Yerel

Yeşilay'dan Kumar Bağımlılığına Karşı Destek

Yeşilay\'dan Kumar Bağımlılığına Karşı Destek

Yeşilay, Türkiye'de kumar bağımlılığına yönelik 107 noktada ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

13.11.2024 12:57
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Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay'ın, Türkiye genelinde 107 noktada kumar bağımlılığı konusunda ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunduğunu ifade etti.

Yeşilay Kütahya Şubesi Danışmanlım Merkezi'nde (YEDAM) basın toplantısı düzenlen Dinç, kumar bağımlılığı konusunun güncel bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, Yeşilay'ın bu alandaki çalışmalarını anlattı.

Dinç, gençlerin ve çocukların kumar bağımlılığına karşı korunması amacıyla 'Türkiye Bağımlılık ve Mücadele Eğitimi' kapsamında okullarda eğitim verildiğini belirterek, "Gençlerimize kumardan uzak durmaları için bilgi ve beceri kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Kumar bağımlılığıyla mücadelede rehabilitasyon çalışmalarının dünya genelinde yetersiz olduğuna vurgu yapan Dinç, bu bağımlılığın tedavi edilmesi için 1800'lü yıllardan bu yana bilimsel çalışmalar yapıldığını, ancak bu bağımlılığın resmi olarak hastalık tanımına girmesinin 1983'ü bulduğunu söyledi.

Dinç, "Dünyada kumar bağımlılığıyla ilgili çalışmalar, diğer bağımlılıklara kıyasla daha zayıf durumda. Biz de bunu göz önünde bulundurarak 10 yıl önce tedavi için bir model geliştirdik ve bu modeli Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde uyguluyoruz" diye konuştu.

"Kütahya'da son 3 ayda 70 kişi kumar bağımlılığı için başvuruda bulunuldu"

Yeşilay'ın, Türkiye genelinde 107 noktada kumar bağımlılığı konusunda ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunduğunu belirten Dinç, "Bu bizim için yeni bir gündem değil. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu. Özellikle son dönemde merkezlerimize yapılan başvurularda önemli bir artış görüyoruz. Örneğin, Kütahya'da son 3 ayda 70 kişi kumar bağımlılığı için başvuruda bulundu. Bu sayı buzdağının görünen kısmı" ifadelerini kullandı.

Kumar bağımlılığının etkileriyle tek başına başa çıkmanın zor olduğuna değinen Dinç, "Kumarla ilgili zorluk yaşayan herkes, gecikmeden tedaviye başvurmalı. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek sunuyoruz" diyerek kumar bağımlılığı sorunu yaşayan kişileri merkezlere başvurmaya davet etti.

Genel Başkan Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının tedavi edilmediğinde daha büyük ekonomik, psikolojik ve sosyal zararlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Dinç, Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili ve ekibine de başarılı çalışmaları sebebiyle teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Mehmet Dinç, Türkiye, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilay'dan Kumar Bağımlılığına Karşı Destek - Son Dakika

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