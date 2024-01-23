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Yeşilçam'ın Sultanı Fatma Girik, Şişli'de Anılacak - Son Dakika
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Yeşilçam'ın Sultanı Fatma Girik, Şişli'de Anılacak

Türk sinemasının önemli isimlerinden Fatma Girik, vefatının 2. yılında Şişli'de düzenlenecek bir programla anılacak. Sinema perdesinde ve siyasette yaratıcı ve öncü bir kimlik sergileyen Girik, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan programda dostları ve sevenleriyle bir araya gelecek.

Yeşilçam\'ın Sultanı Fatma Girik, Şişli\'de Anılacak
23.01.2024 - 17:50,
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Türk sinemasının mihenk taşlarından, Yeşilçam'ın mavi gözlü sultanı Fatma Girik, vefatının 2. yılında bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Şişli'de, sevenlerinin ve dostlarının katılımıyla düzenlenecek programla anılacak.

Fatma Girik, ölümünün 2. yılında belediye başkanlığı yaptığı Şişli'de anılacak.

Kadın kimliğinin yaratıcı ve öncü ruhunu hem sinema perdesinde hem de siyasette ortaya koyan Fatma Girik, yıllarca emek verdiği sinema perdesinde, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde ve ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Umut Kurt'un moderatörlüğünü üstlendiği program eşliğinde, dostlarının ve sevenlerinin katılımıyla yad edilecek.

Kaynak: ANKA
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