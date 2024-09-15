Yeşilçam Afişleri Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Yeşilçam Afişleri Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Yeşilçam Afişleri Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sergilenen 'Yeşilçam'ın efsane isimlerinin yer aldığı Nostaljik Film Afişleri Sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

15.09.2024 15:00  Güncelleme: 15:04
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sergilenen 'Yeşilçam'ın efsane isimlerinin yer aldığı Nostaljik Film Afişleri Sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'in koleksiyonunda bulunan eserlerden oluşan Yeşilçam Nostaljik Film Afişleri Sergisi, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde yoğun ilgi görüyor.

Sergide, 1990'lara kadar olan Yeşilçam afişleri, Susuz Yaz filmine ait orijinal film makarası, lobi kartları, orijinal imzalı dönem fotoğrafları ve Osman Seden'e ait Mazi Kalbimde Yaradır filminin orijinal senaryosu yer alıyor.

Hem vatandaşlar hem de sanatseverlerden tam not alan sergide, Yeşilçam'a damga vuran 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Çiçek Abbas', 'Sultan', 'Köyden İndim Şehire', 'Gülen Gözler' gibi birbirinden güzel ve ünlü film afişleri ziyaretçilerin beğenisine

Ayrıca, 35 mm'lik 1962'den günümüze film makinesinin de bulunduğu sergide, nostaljik Yeşilçam filmlerinden seçilen 150 adet orijinal film afişi bulunuyor.

Bu eserlerle sanatseverlere nostaljik bir atmosferde, toplumun ruhunda derin ve anlamlı izler bırakmış beyazperde hikayeleri tekrar hatırlatılırken, sergi alanı 12.00-21.00 saatleri arası ziyaretçilere hizmet veriyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde yer alan Nostaljik Film Afişleri Sergisi, 17 Eylül'e kadar devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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