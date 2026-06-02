Yeşilyurt'ta Kiraz Rekoltesi Sevindiriyor

(MALATYA) -Haber: Erdal AKBUĞA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde geçen yıl zirai don nedeniyle sıfır üretim yaşanan kirazda, bu yıl rekolte yüzleri güldürürken, üreticiler işçi eksikliği ve pazarlama konusunda endişe yaşıyor. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, coğrafi işaretli Dalbastı kirazının hak ettiği değerden satılması gerektiğini söyledi.

Kiraz üretiminde geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle üretimde büyük kayıp yaşayan Yeşilyurtlu üreticiler, bu sezon bahçelerdeki verimden memnun. Ancak üreticilerin bu kez de en büyük sorunu işçi temini ve ürünün gerçek değerinde pazarlanması olarak öne çıkıyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ilçedeki kiraz bahçelerinde meyve tutumunun oldukça yüksek olduğunu belirterek, geçen yıl sıfır üretim yaşandığını, bu yıl ise verimin sevindirici seviyelere ulaştığını ifade etti. Solmaz, "Geçen yıl kiraz üreticisi zor bir dönem geçirdi. Zirai don nedeniyle ürün alınamadı. Bu yıl ise bahçelerimiz meyveyle doldu. Özellikle coğrafi işaretli Dalbastı kirazlarımızda oldukça güzel bir görüntü var. Ancak üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için ürünün gerçek değerinde satılması gerekiyor" dedi.

"HASAT GECİKTİ"

Havaların bu yıl serin ve yağışlı geçmesi nedeniyle hasadın yaklaşık 10 gün geciktiğini aktaran Solmaz, erken kirazların piyasaya inmeye başladığını, coğrafi işaretli Dalbastı kirazının ise haziran ayının son haftasında hasat edileceğini kaydetti. Dalbastı kirazının Yeşilyurt'a özgü olduğunu diye getiren Solmaz, "Bu kirazın kendine has aroması ve kalibresi var. Yeşilyurt kirazını diğer bölgelerdeki kirazlardan ayıran en önemli özelliği aromasıdır. Tüketiciler bu tadı bildiği için özellikle tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt kirazının ihracata da uygun olduğunu bildiren Solmaz, ürünlerde kalıntı sorunu bulunmadığını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği programlara uygun ilaçlama yapıldığını anlatan Solmaz, "İhracatçı firmalarımızı Yeşilyurt'a davet ediyoruz. Ürünlerimizde kalıntı sorunu yoktur. Tarım il ve ilçe müdürlüklerimizin denetiminde üretim yapıyoruz. İhracatçılarımız gelip ürünleri yerinde inceleyebilir" diye konuştu.

EN BÜYÜK SORUN İŞÇİ EKSİKLİĞİ

Kiraz üreticisinin en önemli problemlerinden birinin işçilik olduğuna işaret eden Solmaz, özellikle hasat döneminde yeterli sayıda nitelikli işçi bulamadıklarını söyledi. Kiraz toplamanın uzmanlık gerektirdiğini ifade eden Solmaz, "Dışarıdan gelen işçilerin büyük bölümü kiraz toplamayı bilmiyor. Oysa kirazın sapıyla birlikte toplanması gerekiyor. Sapı koparılan kiraz kısa sürede bozuluyor ve raf ömrü ciddi şekilde azalıyor. Bu nedenle deneyimli işçiye ihtiyaç duyuyoruz. Şu an üreticimizin en büyük sıkıntılarından biri işçi bulamamak" dedi.

REKOLTE 4 BİN TONA ULAŞACAK

Yeşilyurt'ta bu yıl 900 ile bin 100 ton arasında kiraz rekoltesi beklendiğini bildiren Solmaz, Malatya genelinde ise üretimin yaklaşık 4 bin tona ulaşacağını kaydetti. Fiyatların henüz netleşmediğini söyleyen Solmaz, erken kirazların üreticiden kilogramı 100 ile 150 lira arasında alıcı bulduğunu, coğrafi işaretli Dalbastı kirazının ise daha yüksek fiyatlardan satışa sunulmasının beklendiğini ifade etti.

Yeşilyurt kirazının sadece meyvesiyle değil yaprağıyla da ekonomik değer oluşturduğunu belirten Solmaz, bu yıl yaprak arzının azalması nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi. Yöresel yemeklerde kullanılan kiraz yaprağının da yoğun talep gördüğünü kaydeden Solmaz, "Geçen yıl yaşanan olumsuzlukların etkisiyle yaprak gelişimi sınırlı kaldı. Bu nedenle kiraz yaprağının kilogram fiyatı 500 liraya kadar yükseldi. Yaprak da üretici için önemli bir gelir kaynağı haline geldi" dedi.