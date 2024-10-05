Yığılca'da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika
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Yığılca'da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü

Yığılca\'da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü

Düzce Yığılca'da meme kanseri farkındalık ayı etkinliği kapsamında yürüyüş ve sağlık taraması yapıldı.

05.10.2024 13:44
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında yürüyüş programı düzenlendi. Yürüyüşün ardından mobil kanser tarama tırında sağlık taraması yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Yığılca İlçe Devlet Hastanesince 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında; bireyleri ve toplumu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve meme kanseri ile mücadelede toplumsal desteği artırmak amacıyla yürüyüş programı düzenlendi. Yığılca Kaymakamlığı önünden başlayan ve İlçe Devlet Hastanesi önünde sonra eren yürüyüşe Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, ilçe protokolü, sağlık yöneticileri ve personel ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşlara meme kanseri ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kaymakam Demirkol, mobil kanser tarama tırını da ziyaret ederek görevli personellere kolaylıklar diledi. Yürüyüş programı sonrası Yığılca İlçe Devlet Hastanesi önünde bulunan Mobil Kanser Tarama Tırında sağlık taraması yaptırmak isteyen vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yığılca'da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika

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