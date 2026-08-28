Yiğit Dinçer, Judo Turnuvasında Üçüncü Oldu
Bayburtlu judocu Yiğit Dinçer, Ordu'da yapılan turnuvada 81 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı.
Bayburtlu judocu Yiğit Dinçer, Ordu'da düzenlenen 1. Uluslararası Ordu Oksijen Judo Turnuvası'nda 81 kilo kategorisinde üçüncü oldu.
Ordu'da gerçekleştirilen turnuvada farklı kategorilerde sporcular mücadele etti. 81 kilo kategorisinde Bayburt'u temsil eden Dinçer, müsabakalar sonunda üçüncülüğe adını yazdırdı.
Turnuvanın ardından düzenlenen törende Dinçer'e bronz madalyası takdim edildi.
Kaynak: İHA
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