Yılancı Osman'dan Dolandırıcıya İlanlı Tepki - Son Dakika
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Yerel

Yılancı Osman'dan Dolandırıcıya İlanlı Tepki

Yılancı Osman\'dan Dolandırıcıya İlanlı Tepki

Adana'da ayran sattığı tezgahı zabıta tarafından kaldırılan Yılancı Osman, dolandırıldığını öne sürdüğü kişinin fotoğrafını otogarda birçok noktaya astı. 50 bin lira dolandırıldığını iddia eden Osman Aslan, dolandırıcıyı rezil etme sözü verdi.

20.05.2025 10:25  Güncelleme: 10:33
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Adana otogarında ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulan ve daha sonra 'sana işgaliye belgesi alacağım' diyen bir şahıs tarafından 50 bin lira dolandırıldığını öne süren Yılancı Osman, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını otogarın birçok noktasında astı.

Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan'ın Merkez Otogarı'ndaki tezgahına zabıta tarafından geçen aralık ayında el konuldu. Bir süre sonra Osman Aslan, N.A. ile tanıştı. N.A. iddiaya göre, 'sana işgaliye belgesi alacağım' diyerek Osman Aslan'dan 50 bin lira aldı.

Belgeyi alamadı, dolandırılınca ilan yaptırdı

Aradan geçen 2 ayda belgeyi alamayan Osman Aslan, bunun üzerine otogarda birçok noktaya N.A.'nın fotoğrafıyla "Ben faizciyim, emeklilere, belediye çalışanlarına muvafakat karşılığı yüzde 25 faiz ile para veriyorum, ispiyoncuyum, hırsızım" yazılı ilan astı. İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

İlanı görenler şaşıp kalırken Osman Aslan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Aslan, 50 bin liralık mağduriyeti olduğunu belirterek, "4 ay önce esnaflar beni şikayet etti ve daha sonra zabıta ekipleri benim tezgahımı kaldırdı. Sonra bir kişi benden ayran içti ve çok beğendiğini söyledi. 'Sana işgaliyeyi ben alırım' dedi. 3 gün sonra tekrar geldi. 'Senin işini ben çözüyorum' diyerek 50 bin lira aldı. Ancak bir türlü benim belgem gelmedi. Beni bu şahıs dolandırdı" ifadelerini kullandı.

"Hakkımı asla helal etmiyorum"

Kendisini dolandırdığını öne süren şahsın fotoğrafının otogara astığını ve herkese onu rezil edeceğini belirten Aslan, "Bana sürekli 'sabret' dedi. Bir araştırma yaptım ki adam bir numaralı faizciymiş. Bu adam emeklilerin kanını sömürmüş. Beni 50 bin lira dolandırdı. Hakkımı asla helal etmiyorum. Öteki dünyada da iki elim yakasında olsun" dedi.

"Yazıyı görünce çok şaşırdım"

Yoldan geçerken ilanı gören Ferit Özer, "Yoldan geçerken bu yazıyı gördüm ve çok şaşırdım. Kelimeleri yutkundum, söyleyecek bir kelime bulamadım. Konunun içeriğini hiç bilmiyorum. Bu yazıyı okuyunca şaşırdım ve fotoğrafını çektim" diye konuştu.

Vatandaşlardan Musa Fırat ise, "Ben bu fotodaki şahsı tanımıyorum. Osman abiye bu yapılmaz. Otogarda birinin karnı aç olsun ve 'param yok' desin, doyurur. İnsanlar gerçekten vicdansız olmuş" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılancı Osman'dan Dolandırıcıya İlanlı Tepki - Son Dakika

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