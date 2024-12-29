Yılbaşı İçin Kokina Hazırlığı - Son Dakika
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Yılbaşı İçin Kokina Hazırlığı

Yılbaşı İçin Kokina Hazırlığı

Konya'da gençlerin rağbet ettiği kokina çiçeği, yılbaşında şans getirdiğine inanılarak alınıyor.

29.12.2024 09:56
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Yılbaşına az bir süre kala Konya'da çiçekçilerde kokina hazırlığı devam ediyor.

Kokina çiçeğine Konya'da rağbet son yıllarda daha da artıyor. İki yıldır yeni yıl öncesinde kokina çiçeğinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden çiçekçiler, gençlerin ilgisinin daha fazla olduğunu belirtti. Buket halinde satılan kokinanın fiyatı ise 350-400 lira arasında değişiyor.

"Kokina çiçeğini daha çok 20-30 yaş arası gençler tercih ediyor"

Konya'da 32 yıldır çiçekçilik yapan Konya Çiçekçiler Odası Başkanı İbrahim Dikici (46), kokina çiçeğine 2 yıldır rağbet olduğunu belirterek, "Geçen sene internette 'kokinasını almayan kız kaldı mı' paylaşımları kokinaya fazlasıyla değer kattı. Bu sene çok fazla talep var, geçen sene de çok fazla talep vardı. Kokina çiçeği yılbaşına yakın alınarak şans getirmesiyle bilinen bir çiçek. Aslında ucundaki kendi çiçeği değil, bazıları kendi çiçeği olarak biliyor. O kırmızı çiçekler sonradan bağlanıyor. Kokinayi buket, demet olarak satıyoruz. Demeti 350-400 lira arasından değişiyor. Kokina çiçeğini daha çok 20-30 yaş arası gençler tercih ediyor. Kokina sadece yılbaşında, diğer özel günlerde ise çiçekler farklı. Başka zamanlarda kokina olmuyor. Sadece yılbaşına yakın oluyor. Yılbaşında vatandaşlar şans olarak alıyor" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılbaşı İçin Kokina Hazırlığı - Son Dakika

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