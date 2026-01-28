Yıldırım\'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

2019 yılından bu yana Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet ve Bağlaraltı pazar alanlarını hizmete açan Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi'ne de Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi kazandırıyor. Yıkılan pazar alanının bulunduğu alanda inşa edilen proje, 4 bin 500 metrekare taban alanı üzerine, toplam 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde zemin üstü bir kat olarak yapılıyor.

İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğü Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'nin zemin katında 234 tezgahlı modern pazar alanı ve teknik birimler yer alacak. Birinci katta ise kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar sınıfı, çocuk çalışma odası ve kafeterya bulunacak.

Ağustos'ta hizmete açılacak

Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mahallelerimizin değerini yükseltecek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası yalnızca bir pazar yeri değil; aynı zamanda gençlerimizin buluştuğu, çocuklarımızın kitap okuduğu, ailelerimizin nefes aldığı, mahalle sakinlerimizin sosyalleştiği bir yaşam merkezi haline gelecek. Şu anda inşaat çalışmalarının yüzde 45'i tamamlandı. Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'ni inşallah Ağustos ayında hizmete açacağız" dedi. - BURSA