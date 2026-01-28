Yıldırım'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yıldırım'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi

Yıldırım\'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi
28.01.2026 13:58  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi'nde yapımına devam edilen Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi ile mahalle sakinlerine modern bir yaşam merkezi sunmayı hedefliyor. Ağustos ayında açılması planlanan tesis, modern pazar alanı ve çeşitli sosyal olanaklar ile donatılacak.

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

2019 yılından bu yana Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet ve Bağlaraltı pazar alanlarını hizmete açan Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi'ne de Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi kazandırıyor. Yıkılan pazar alanının bulunduğu alanda inşa edilen proje, 4 bin 500 metrekare taban alanı üzerine, toplam 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde zemin üstü bir kat olarak yapılıyor.

İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğü Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'nin zemin katında 234 tezgahlı modern pazar alanı ve teknik birimler yer alacak. Birinci katta ise kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar sınıfı, çocuk çalışma odası ve kafeterya bulunacak.

Ağustos'ta hizmete açılacak

Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mahallelerimizin değerini yükseltecek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası yalnızca bir pazar yeri değil; aynı zamanda gençlerimizin buluştuğu, çocuklarımızın kitap okuduğu, ailelerimizin nefes aldığı, mahalle sakinlerimizin sosyalleştiği bir yaşam merkezi haline gelecek. Şu anda inşaat çalışmalarının yüzde 45'i tamamlandı. Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'ni inşallah Ağustos ayında hizmete açacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:51
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:59:47. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldırım'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.