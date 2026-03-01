28 Şubat zulmü unutulmadı - Son Dakika
28 Şubat zulmü unutulmadı

28 Şubat zulmü unutulmadı
01.03.2026 14:51  Güncelleme: 14:55
Yıldırım Belediyesi, 28 Şubat Post-Modern Darbesi'nin yıl dönümünde 'Karanlıkta Açan Çiçekler' tiyatro oyununu sahneleyerek o dönemde yaşanan dramlara dikkat çekti. Oyun, mütedeyyin kesimin maruz kaldığı baskıları ve demokrasi tarihindeki karanlık sayfaları gözler önüne serdi.

Yıldırım Belediyesi, 28 Şubat Post-Modern Darbesi'nin yıl dönümünde anlamlı bir kültür etkinliğine imza attı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiği 'Karanlıkta Açan Çiçekler' tiyatro oyunundan o dönemde yaşanan dramlara ve toplumsal hafızada derin izler bırakan olaylara ışık tutuldu. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak 28 Şubat sürecine uzanan geniş bir zaman dilimini ele alan oyun, özellikle mütedeyyin ve muhafazakar kesimin maruz kaldığı baskıları sahneye taşıdı. Akademisyen Ahmet Bey ve ailesi etrafında gelişen olaylar üzerinden kurgulanan oyunda; temel hak ve hürriyetler kapsamında eğitim, sağlık ve memuriyet haklarının nasıl sınırlandırıldığı, kamu görevlerinden uzaklaştırmalar ve toplumsal baskılar çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi. Bir ailenin yaşadığı dramatik dönüşüm üzerinden dönemin sindirme politikalarını aktaran eser, izleyicilere hem tarihi bir perspektif sundu hem de toplumsal hafızanın canlı tutulmasının önemini hatırlattı.

Demokrasimizin kara lekesi

28 Şubat'ın Türk Demokrasi Tarihi'nin en en karanlık sayfalarından birisi olduğuna işaret eden Yıldırım Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "28 Şubat süreci, milletimize, inanç ve değerleri üzerinden büyük mağduriyetlerin yaşatıldığı demokrasiyle, insanlıkla uzlaşmayacak uygulamaların yaşandığı bir dönem oldu. Eğitim hakkından çalışma hakkına kadar temel özgürlüklerin kısıtlandığı bu süreçte birçok aile derin yaralar aldı. 'Karanlıkta Açan Çiçekler' oyunu ile hem o günleri unutmamak hem de özellikle genç nesillere bu tarihi doğru şekilde aktarmak istedik. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 28 Şubat, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 28 Şubat zulmü unutulmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

