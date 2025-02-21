Yıldırım Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han\'ı Anma Paneli Düzenledi

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Yıldırım Belediyesi, Osmanlı'nın zor dönemlerinde 33 yıl tahtta kalan Sultan 2. Abdülhamid Han'ı vefatının 107. yılında düzenlediği panelle andı.

Yıldırım Belediyesi, Osmanlı Cihan Devleti'nin 34'üncü Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, düzenlediği program ile yad etti. Alev Alatlı Şehir ve Düşünce Merkezi'nde düzenlenen panele Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Dr. Öğretim Üyesi Doğan Yavaş, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Akan Yetişir konuşmacı olarak katıldı. Vefatının 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 2. Abdülhamid Han paneli katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Tarihin bir milletin sadece mazisi değil istikbalinin de pusulası olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tarih aynı zamanda bir milletin hafızasıdır. Yahya Kemal Beyatlı'nın "kökü mazide olan atiyiz" tespiti bizim için önemli bir referans kaynağıdır. Vefatının 107. yıldönümünde Sultan 2. Abdülhamid'i rahmetle anıyorum" dedi. - BURSA