Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden Fikir Geliştirme Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden Fikir Geliştirme Çalıştayı

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi\'nden Fikir Geliştirme Çalıştayı

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen çalıştayda, sosyal sorumluluk projeleri, afete dirençli kentler, çevre ve yeşil enerji ile gençlik konuları ele alındı. Çalıştay, toplumsal kalkınma ve yenilikçilik alanında önemli projelere zemin hazırlamayı amaçlıyor.

14.09.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen 'Fikir Geliştirme Çalıştayı'nda, 'Sosyal Sorumluluk Projeleri', 'Afete Dirençli Kentler', 'Çevre ve Yeşil Enerji' ve 'Gençlik' başlıkları ele alındı.

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülebilir bir iş birliği ortamı oluşturmak, toplumsal kalkınma ve yenilikçilik alanında ortak projeler geliştirmek adına "Fikir Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi. Bursa Teknik Üniversitesi Turkuaz Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, öğretim üyeleri ve belediye personeli katıldı. 2 oturum süren çalıştayda 'Sosyal Sorumluluk Projeleri', 'Afete Dirençli Kentler', 'Çevre ve Yeşil Enerji' ve 'Gençlik' konu başlıkları üzerine münazara edildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa Teknik Üniversitesi'ni de Yıldırım'ın en önemli değerlerinden biri olarak görüyoruz. Üniversitemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz birliktelikler ile iki yönlü bir kazanım söz konusu. Çalıştaydan çıkacak sonuçlar, gerçekleştireceğimiz işler için en önemli başvuru kaynaklarımızdan birisi olacak. Fikir çalıştayından güzel sonuçlar çıkmasını temenni ediyor, tüm katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, "Eğitim öğretim ve Ar-Ge gibi temel işlevlerimizle birlikte topluma katkı sorumluluğumuzun bilinci ile bulunduğumuz çevreye sosyal anlamda katkı sağlayacak projeleri önemsiyoruz. Şehre dokunmak, şehrin sorunlarıyla ilgilenmek de ayrı bir sorumluluğumuz. Yıldırım ilçemiz için çok anlamlı bir çalışma yapacağız. Çalıştayın kentimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyemiz ile birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Yıldırım, Gençlik, Eğitim, Enerji, Çevre, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden Fikir Geliştirme Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:44:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden Fikir Geliştirme Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement