Yıldırım Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarından Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarından Filistin'e destek yürüyüşü

Yıldırım Belediyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Gazze Dayanışma Platformu ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, işgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için Gökdere Meydanı'ndan Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'na destek yürüyüşü düzenledi. Kalabalık, Bayrak Alanı'nda düzenlenen programda dua etti ve Filistin için ezgiler seslendirdi.

09.06.2024 12:22
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Yıldırım Belediyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsanı Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Gazze Dayanışma Platformu ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, işgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için Gökdere Meydanı'ndan Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'na destek yürüyüşü düzenledi.

Akşam namazının ardından Gökdere Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle Bayrak Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. İsrail'in saldırılarını kınayan ve Filistin'e destek sloganları atan kalabalık, Bayrak Alanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip dua etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ve Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın konuşmalarının ardından Grup Yürüyüş, Filistin için hazırladığı ezgileri seslendirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarından Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika

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