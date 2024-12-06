Yıldırım'da 131 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Yıldırım'da 131 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Yıldırım Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 131 konutluk kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak ve projeyle bölgedeki dönüşüm hız kazanacak.

06.12.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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Yıldırım'da 131 konutluk Mimar Sinan Kentsel Dönüşümü tamamlandı

Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz:

"Dirençli şehirleşmesiyle parlayan bir Yıldırım inşa etmek için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyoruz, büyük dönüşüyoruz."

BURSA - Yıldırım Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alanı olarak ilan edilen yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiği Mimarsinan Mahallesi kentsel dönüşüm projesindeki çalışmalarda sona gelindi. 131 konut hak sahibine teslim edilecek.

Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı olarak ilan edilen yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip Mimarsinan Mahallesi 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Önümüzdeki ay içerisinde hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirilecek proje bölgedeki dönüşümün önünü açacak.

Mimarsinan 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm proje alanı üzerinde bulunan 13 bina, 32 bağımsız bölüm, 33 hak sahibi ile yüzde 100 uzlaşı ile yıkılan konutlar yerine zemin üstü 5 kat olacak şekilde 3 blok inşa edildi. Toplam 131 konutun yer aldığı projede; 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark bulunuyor.

"Yaşamı dönüştürüyoruz"

Yıldırım'ın dört bir yanında sadece binaları değil yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, insanlara güvenli konutlardan oluşan, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım'ın farklı noktalarında bölgeye model olacak kentsel dönüşüm projeleri uyguladıklarının altını çizdi.

Vatandaşların tamamı ile uzlaşma sağlanan projenin domino etkisi ile bölgenin dönüşümüne hız kazandıracağını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "İlçe sınırlarımızda yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda kamunun da desteklediği çalışmalarla 26 kentsel dönüşüm projemiz var. Projelendirme çalışmalarını sürdürdüğümüz çalışmalar var. Yıldırım gibi büyük bir kentte kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca belediye eliyle yürütülmesi pek mümkün değil. Hemşehrilerimizin ve özel sektörün dönüşüm çalışmalarına katılması büyük önem arz ediyor. Kamuyla, özel sektör eliyle ve hemşehrilerimizin desteğiyle kentsel dönüşüm projelerimizi yalnızca bu projelerle değil, gönüllülük ile tüm ilçemizde gerçekleştireceğiz. İnşallah bu dönem içerisinde Yıldırım'da 30 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dirençli şehirleşmesiyle parlayan bir Yıldırım inşa etmek için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da 131 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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