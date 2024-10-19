Yıldırım'da Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Yıldırım'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Yıldırım\'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Yıldırım'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, muhtarların yerel yönetimdeki önemini vurguladı ve onların taleplerine her zaman duyarlı olduklarını belirtti.

19.10.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 19 Ekim 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde Yıldırım'daki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede görev yapan muhtarlarla Barış Manço Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Muhtarlar günü dolayısıyla düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Metin Esen, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, muhtarlar ve aileleri katıldı. Parlayan bir Yıldırım hedefi ile Yıldırım'daki muhtarlarla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi gören muhtarlara teşekkür etti.

Yıldırım'da, muhtarlar ile uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarımız, bizlerin yakın çalışma arkadaşlarıdır. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Halkımızın tercihi ve seçimle iş başına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir unvan taşımakta olup, aynı zamanda bir o kadar da ulvi bir görevi üstlenmektedirler. Muhtarlık demek vefa demek, birlik beraberlik demek. Vatanın istikbali için devlet için hiçbir şeyi esirgemeden çalışmak demek. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızda muhtarlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Onlardan gelen her türlü istek ve talebi değerlendiriyoruz. Bu vesileyle 71 mahalle muhtarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyorum" dedi. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, "Samimiyetin olduğu yerde başarının olacağına inanıyorum. Bu samimiyetin aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Bu geceyi düzenleyen Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak bu programı organize eden Başkan Oktay Yılmaz'a tüm muhtarlar adına teşekkür etti. Program sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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