Yılın Çevreci Yerel Yönetimi ödülü Bursa'ya gitti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre yatırımları, Boğaziçi Üniversitesi'nin 'Yılın Çevreci Yerel Yönetimi' ödülünü Bursa'ya getirdi. Günümüzde artık depreme karşı dirençli şehirler ve iklim değişikliği ile mücadelenin yerel yönetimlerin 2 ana konusu haline geldiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle çevre konusunda bilinç oluşturulması noktasında bu ödülün çok anlamlı olduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü tarafından organize edilen 'Boğaziçi Çevre Ödülleri' töreninde 'Yılın Çevreci Yerel Yönetimi' ödülü Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü'nün bu yıl 3'üncüsü düzenlediği 'Boğaziçi Çevre Ödülleri' programı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine alanında birçok uzman isim katıldı. Ödül töreninde bu yıl adaylar, 350 binin üzerinde halk oylaması ve jüri oylaması ile seçildi. Çevreyi korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren ve çalışmalarını doğayı korumaya yönelik gerçekleştiren firmalar ödüllerini aldı. Törende 'Yılın Çevreci Yerel Yönetimi' ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyesi aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülü Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE öğrenci kolu sponsorluktan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Doğan'ın elinden aldı.

Bunun arkasında büyük emekler var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, günümüzde artık depreme karşı dirençli şehirler ve iklim değişikliği ile mücadelenin yerel yönetimlerin 2 ana konusu haline geldiğini vurguladı. İklim değişikliğinin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Ağustos ortasında son derece yoğun yağışların olduğu, aralık aylarında güneşli, bahardan, yazdan kalma günlerin yaşandığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla konuya Allah'ın güneşi, su ve rüzgarı deyip bakmamak lazım. Biz çevre yatırımlarımızla ciddi kazanımlar elde ettik. Ama maalesef çevre konusunda hiç de bilinçli değiliz. Çevre yatırımları genelde uzakta olan, şehir dışında olan yatırımlar ve siyaseten oy getiren yatırımlar değildir. Ama maalesef zorunluluktur. Biz metro istasyonlarımızı, binalarımızın çatılarını güneş panelleri ile donatırken, bu bilinçle hareket ettik. Boğaziçi Üniversitesi'nin çevre kulübüne çok teşekkür ediyorum. Yılın çevre ödülleri ile alakalı farklı 25 kategoride ödüllendirme yaptılar. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre noktasındaki duyarlılığımız ve çalışmalarımız dolayısıyla ödüle layık görüldük. Bu çok anlamlı ve kıymetli. Çünkü bunun arkasında zahmetler var, engellemeler var, büyük bir uğraş var. Bütün ekip arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Çünkü 3,5 milyon nüfuslu, 18 sanayi bölgesi olan ve ticari aktivitenin çok yüksek olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla da bu şehirde geri dönüşümü anlatmak, yenilenebilir enerjiyi anlatmak, bununla alakalı yatırımlar yapmak çok kolay iş değil. Çok mutlu olduğum bir akşama şahit oluyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.