Yılmaz Bağır, PARHAD Adıyaman İl Başkanı Oldu

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Adıyaman İl Başkanlığı görevine Yılmaz Bağır getirildi.

Bağır, bu önemli göreve layık görülmenin gururunu yaşadığını belirterek, teşekkür ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Göreve atanması dolayısıyla bir açıklama yapan Yılmaz Bağır, kendisini bu sorumluluğa layık gören başta PARHAD Genel Başkanı Ahmet Hamdi Alpakan olmak üzere tüm başkan yardımcılarına teşekkür etti.

Bağır, "Görev sürem boyunca, mesleğimizi daha ileri taşımak, sahadaki sorunlara çözüm üretmek ve meslektaş dayanışmasını güçlendirmek adına var gücümle çalışacağım" diyerek acil sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm paramedik ve sağlık çalışanları için daha güçlü ve görünür bir temsil hedeflediklerinin altını çizdi.

Yılmaz Bağır, açıklamasının sonunda destek olan herkese minnettar olduğunu belirterek, "Hep birlikte başaracağız" mesajını verdi. - ADIYAMAN