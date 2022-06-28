Yılmaz Büyükerşen, Stk'ları Ağırladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 29 Ekim Kadınları Derneği ve SOMET Zihinsel Gelişim Derneği yöneticilerini ve üyelerini ağırladı.

29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sibel Erenoğlu ve beraberindeki heyeti, belediye meclis salonunda ağırlayan Başkan Büyükerşen, 6 ay önce Eskişehir Şubesi kurulmuş olan 29 Ekim Kadınları Derneği'nin ilk yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Başkan Büyükerşen'e bilgi veren Eskişehir Şube Başkanı Sibel Erenoğlu, ziyaret sonrasında Genel Merkez Yönetiminin Şubeleri ile birlikte hazırladığı, "29 Ekim Kadınları Derneği'nden 29 İstem" adlı kitapçıkla birlikte, derneğin çalışma raporunu, broşürlerini ve Dernek Genel Başkanı Şenal Sarıhan'ın yazdığı "Savunma Kürsüsünde Bir Siyasi Dava Avukatının Anıları" kitabını takdim etti.

Başkan Erenoğlu, 1944 yılında yayınlanmış Hıfzı Tan'ın yazdığı FATO kitabının orijinalini de Başkan Büyükerşen'e hediye etti.

Büyükerşen, hediye için teşekkürlerini iletti, Hıfzı Tan'ın kendi için taşıdığı anlama değinerek, şunları söyledi:

"Atatürk'ün ulusal Kurtuluş Savaşımızda Onbaşısı olan Hıfzı Tan, Atatürk tarafından görevlendirildiği Eskişehir İtfaiye Amiridir. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarında patlamayan bir havai fişek bir itfaiye eri tarafından Hıfzı Tan'a getirilir. O sırada patlamak üzere olan havai fişeği çocuklar ve halk zarar görmesin diye iki eliyle başının üzerine kaldırır. Ellerini kaybeder. Bundan sonra Atatürk onu Viyana'ya çelik protez eller yaptırmak üzere gönderir. Hıfzı Tan savaştaki anılarını elleri olmadığı için daktilo ile dikte ettirir. Ben de Hıfzı Tan'a senaryo ve kitap çalışmalarında daktiloda yazarak yardımcı oldum."

Erenoğlu, Başkan Büyükerşen'in, insan haklarına duyarlı projeleri ile Eskişehir'e güven ve demokrasi getiren, kültür, sanat, eğitim, çevre gibi alanlarda yaptıkları büyük hizmetlerle var ettikleri yaşanabilir Eskişehir'de yaşamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Günün ikinci ziyaretinde ise Başkan Büyükerşen, SOMET Zihinsel Gelişim Derneği üyelerini ağırladı. Ziyarete Dernek Kurucusu Prof. Dr. Muzaffer Metintaş ve dernek yönetimi katıldı. Misafirperverliği ve destekleri için Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden Prof. Dr. Muzaffer Metintaş dernek projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkan Büyükerşen, "Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ailelerine de destek olmak için gerçekleştirdiğiniz çalışmaları yakından takip ediyorum. Sizlerin yaptığı önemli projeler oldukça gurur verici. Bizler de çalışmalarınıza destek vermek için her zaman yanınızda olacağız" dedi.