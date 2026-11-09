Yılmaz’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinin, milletimize kazandırdığı değerlerin ve çağdaş Türkiye idealinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca bir komutan ve devlet adamı değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, Türk milletinin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmediğini, Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele'nin tarihe altın harflerle yazıldığını vurguladı.

Atatürk'ün milletine duyduğu güvenin ve inancın bugün de yol göstermeye devam ettiğini belirten Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek bizlere özgür ve bağımsız bir vatan, Cumhuriyet gibi çok kıymetli bir emanet bırakmıştır. 10 Kasım, yalnızca bir yas günü değil; aynı zamanda Atatürk'ü, fikirlerini, mücadelesini ve ülkemiz için ortaya koyduğu hedefleri daha iyi anlama ve hatırlama günüdür. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu değerli mirasa sahip çıkmak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktır" dedi.

Atatürk'ün çağdaşlaşma, bilim, eğitim ve kalkınma alanlarında ortaya koyduğu hedeflerin önemini koruduğunu kaydeden Yılmaz, özellikle çocukların ve gençlerin iyi eğitim almasının, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını anlatarak, "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak, yalnızca sözlerle değil, çalışarak, üreterek ve ülkemize değer katarak mümkündür. Çocuklarımızın daha iyi eğitim imkanlarına kavuşması, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecek fırsatlar bulması ve her alanda gelişen bir toplum olmamız için çalışmak zorundayız. Çünkü biliyoruz ki güçlü yarınların temeli, bugün çocuklarımıza ve gençlerimize sunduğumuz imkanlarla atılır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin, mücadelesinin ve bağımsızlık anlayışının gelecek kuşaklara aktarılması bu yüzden herkesin ortak sorumluluğudur. Fikirleriyle asırlar boyu yaşayacak Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Onun silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı da şükranla yad ediyorum. Bıraktıkları mirasa sahip çıkmak, ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışmak en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı.