Yılmaz\'dan 15 Temmuz mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda 15 Temmuz'un milletin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 9. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsızlığını, demokrasi ve milli iradeyi hedef alan hain darbe girişiminin milletin cesareti ve inancıyla bertaraf edildiğini belirtti.

Türk milletinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ve işbirlikçileri tarafından kendisine doğrultulan tanklara, mermilere ve savaş uçaklarına karşı yalnızca iman ve inancıyla karşı durarak, hain planlara geçit vermediğini ifade eden Yılmaz, "Bu toprağın insanları her zaman olduğu gibi, o karanlık geceyi de "önce vatan" diyerek aydınlatmıştır. Yüzyıllardır esareti kabul etmeyen bir millet, bin yıllar geçse de buna izin vermeyeceğini bir kez daha dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi, aziz milletimiz büyüklüğünü ve kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş, vatanına, demokrasisine ve milli iradesine kasteden her türlü iç ve dış tehdide karşı, hangi şart altında olursa olsun asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bin yıldır bu coğrafyada bayrağımızı yere düşürmeyen ruh, 15 Temmuz gecesi buna geçit vermemiş, hiçbir zaman da geçit vermeyecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısına kulak veren halkımız hiç tereddüt etmeden sokaklara, caddelere, meydanlara inerek, hain ellere karşı tarihi bir mücadeleyle kahramanlık destanı yazmıştır. Milletimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Biz yaşama ve bağımsızlık isteyen milletiz. ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı esirgemeden veririz' sözünü canını vererek, bir kez daha göstermiştir. Bize düşen hiç şüphesiz bu destanı gururla geleceğe taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP