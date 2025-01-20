Başkan Yılmaz, Battal Mahallesi\'nde Halkla Buluştu

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. İlçe genelinde adım atmadık yer bırakmayan Başkan Yılmaz, kırsal Battal Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde mahalleleri ziyaret ederek halk buluşmaları gerçekleştiriyor. Şehitkamil'in hemen her noktasını ziyaret ederek, gönüllere dokunan Yılmaz, sevgi seli karşılaşıyor. Sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek, çözüm için gerekli adımları atıyor.

"Şehitkamil'i el birliği ile kalkındıracağız"

Yılmaz, son olarak kırsal Battal Mahallesi'ni ziyaret etti. Beraberinde CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu ve meclis üyeleri ile bölge sakinleri ile bir araya gelen Yılmaz, projelerini anlattı. 2025 yılının Şehitkamil için proje yılı olacağını ilan eden Yılmaz, "Halkımızla sık sık bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu buluşmalar çay ve kahve muhabbeti değil yalnızca. İhtiyaçları ortak fikirlerle gideriyoruz. Yolun henüz başında olmamıza rağmen halkımızın desteğiyle çok güzel projeler hayata geçirdik. Bunların devamı da gelecek. İnşallah, Şehitkamil'i el birliğiyle yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP