Emeklilere 4 Bin TL Destek Paketi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik yeni destek paketini Ankara'dan duyurdu. Yılmaz, duyurusunu gerçekleştirdiği Emeklilik Mutluluk Fonu ile her ay emekli vatandaşlara 4 bin TL'lik destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, emekli vatandaşlara yönelik yeni desteğini açıkladı. Seçim öncesi verdiği bir sözü daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, yeni desteklerin de müjdesini verdi.

Her şey şehitkamil halkı için

Yılmaz, Şehitkamil'de kimsenin yatağa aç ve mutsuz girmesini istemediklerini belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim yeni bir döneme giriyoruz. Adayken söz vermiştim. Şehitkamil'de küçük çocuklarımızdan yaşlı amca ve teyzelerime kadar hiç kimsenin yatağa mutsuz bir şekilde girmeyeceğinin sözünü vermiştik. Çocuklarımız için neler yaptığımı ve gece gündüz nasıl çalıştığımı hepiniz görüyorsunuz. Her bayramda emekli amca ve teyzelerimizin yanında olduk. Her fırsatta onlara bir nebze olsun yardımda bulunmak için gece gündüz çalıştım" dedi.

"Her ay düzenli ödeme yapılacak"

Ankara'dan Emekli Mutluluk Fonu'nu ilan eden Yılmaz, "Şehitkamil Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız destekle Emekli Mutluluk Fonu'nu hayata geçiriyoruz. Bu fonla emekli amca ve teyzelerimin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle 55 yaş üstü ihtiyaç sahibi emekli büyüklerimizin hesabına 4 bin TL yatırmış bulunmaktayız. Bu fonu isterseniz mutfak giderleriniz, isterseniz fatura ve kira ödemeleriniz olarak kullanabileceksiniz. Şehitkamil Belediyesi olarak ailenizin bir ferdi gibi her zaman yanınızdayız. Bu destekten yararlanmak isteyip, sistemimizde kayıtlı olmayan tüm büyüklerimiz, sosyal medya hesaplarımız, belediye web sitesi ve çağrı merkezimiz üzerinden bilgi alarak, başvuru yapabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP