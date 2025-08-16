Emeklilere 4 Bin TL Destek Paketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emeklilere 4 Bin TL Destek Paketi

Emeklilere 4 Bin TL Destek Paketi
16.08.2025 10:48  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik yeni destek paketini Ankara'dan duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik yeni destek paketini Ankara'dan duyurdu. Yılmaz, duyurusunu gerçekleştirdiği Emeklilik Mutluluk Fonu ile her ay emekli vatandaşlara 4 bin TL'lik destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, emekli vatandaşlara yönelik yeni desteğini açıkladı. Seçim öncesi verdiği bir sözü daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, yeni desteklerin de müjdesini verdi.

Her şey şehitkamil halkı için

Yılmaz, Şehitkamil'de kimsenin yatağa aç ve mutsuz girmesini istemediklerini belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim yeni bir döneme giriyoruz. Adayken söz vermiştim. Şehitkamil'de küçük çocuklarımızdan yaşlı amca ve teyzelerime kadar hiç kimsenin yatağa mutsuz bir şekilde girmeyeceğinin sözünü vermiştik. Çocuklarımız için neler yaptığımı ve gece gündüz nasıl çalıştığımı hepiniz görüyorsunuz. Her bayramda emekli amca ve teyzelerimizin yanında olduk. Her fırsatta onlara bir nebze olsun yardımda bulunmak için gece gündüz çalıştım" dedi.

"Her ay düzenli ödeme yapılacak"

Ankara'dan Emekli Mutluluk Fonu'nu ilan eden Yılmaz, "Şehitkamil Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız destekle Emekli Mutluluk Fonu'nu hayata geçiriyoruz. Bu fonla emekli amca ve teyzelerimin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle 55 yaş üstü ihtiyaç sahibi emekli büyüklerimizin hesabına 4 bin TL yatırmış bulunmaktayız. Bu fonu isterseniz mutfak giderleriniz, isterseniz fatura ve kira ödemeleriniz olarak kullanabileceksiniz. Şehitkamil Belediyesi olarak ailenizin bir ferdi gibi her zaman yanınızdayız. Bu destekten yararlanmak isteyip, sistemimizde kayıtlı olmayan tüm büyüklerimiz, sosyal medya hesaplarımız, belediye web sitesi ve çağrı merkezimiz üzerinden bilgi alarak, başvuru yapabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilere 4 Bin TL Destek Paketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:50:34. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilere 4 Bin TL Destek Paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.