Başkan Yılmaz'dan Müdürlük Ziyaretleri - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz'dan Müdürlük Ziyaretleri

Başkan Yılmaz\'dan Müdürlük Ziyaretleri

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, haftanın ilk günü mesaiye müdürlük ziyaretleri ile başladı.

14.04.2025 14:05  Güncelleme: 14:08
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, haftanın ilk günü mesaiye müdürlük ziyaretleri ile başladı. Günün erken saatlerinde Temizlik İşleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, "El birliği ile Şehitkamil'imizi adil, temiz ve huzurlu yarınlara taşıyacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, haftaya müdürlük ziyaretleri ile başladı. Başkan Yılmaz, sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Sosyal İşler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, belediye emekçileri bir araya geldi. Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi alırken, aynı zamanda hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin de fikir alışverişinde bulundu.

"Yılmaz'dan temizlik işleri emekçilerine teşekkür"

Yılmaz'ın ilk ziyareti Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne oldu. Gece gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin Şehitkamil'i pırıl pırıl yapan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Bu işin mal ve parayla açıklanabilir bir tarafı yok. Tamamen gönül işi. 1 yıl önce göreve geldiğimizde 'Şimdi Daha Temiz Şehitkamil' hedefiyle tüm bölgelerimizde temizlik seferberliği başlatmıştık. Sağ olsun çalışma arkadaşlarımız yüzümüzü kara çıkarmadı. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile çok mutluyum" dedi.

"Şehitkamil, Türkiye'de örnek olacak"

Temizlik çalışmalarının ara vermeden devam edeceğini bildiren Yılmaz, "Hiçbir zaman 'yaptık, oldu' anlayışı ile hareket etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Şehitkamil'imizin hemen her bölgesinde ekiplerimiz özveriyle temizlik çalışmalarını yapıyor. Amacımız Şehitkamil'imizin Türkiye'de örnek olmasını sağlamak. İnşallah bu çalışmaların sonucunda amacımıza ulaşacağız. Tabii bunu da vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Bir kez daha en güzel temizliğin kirletmemek olduğunu hatırlatarak, hemşerilerimize verecekleri destekler için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz"

Yılmaz'ın bir sonraki durağı ise Sosyal İşler Müdürlüğü oldu. Burada yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, personeli tek tek ziyaret ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti. 1 yılı aşkın süredir Şehitkamil'de yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli destekler sunduklarını belirten Yılmaz, "Bu anlamda Sosyal İşler Müdürlüğümüz çok büyük rol üstlendi ve hem bizi mahcup etmedi hem de vatandaşlarımızı mağdur etmedi. Bundan sonra da adil bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan Müdürlük Ziyaretleri - Son Dakika

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