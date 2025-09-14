Yılmaz\'dan Milletvekili Tipioğlu ve Güler\'le Gazikent\'e ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ile birlikte Belkız ve Burak Mahallelerinde esnafı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Yılmaz ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ve meclis üyeleri ile birlikte GASTROANTEP Kültür Yolu Festivali'nin ardından Gazikent esnafını ziyaret etti. Belkız ve Burak Mahallelerinde muhtarlık, taksi durakları ve esnafı ziyaret eden heyet, çay içerek sohbet etti. Vatandaşların sorun ve taleplerine kulak verdi.

"Görev değil, gönül meselesi"

Başkan Yılmaz, "Bizim en önemli önceliğimiz halkımızla bir arada olmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmektir. Bu yola çıktığımızdan bu yana bunu düzenli olarak sürdürüyoruz. Bugün de Gazikent bölgemizde hemşehrilerimizi ziyaret edip, sorun ve talepleri ile projelerimize yönelik fikirlerini aldık. Esnafımızın sorunlarını yerinde dinlemek, çözüm için gerekli adımları atmamıza büyük katkı sağlıyor. Onların yanında olmak bizim için bir görev değil, bir gönül meselesidir" dedi.

Ziyaretlere büyük ilgi gösteren mahalle sakinleri, Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ederek taleplerini iletti.

Başkan Yılmaz, Milletvekili Tipioğlu ve Başkan Güler ile sonrasında 1999 yılında şehit düşen Fevzi Dalgıç'ın ailesini evinde ziyaret etti. - GAZİANTEP