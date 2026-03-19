Yılmaz'dan Ramazan Bayramı Ateşkesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afganistan ve Pakistan arasında ilan edilen ateşkes sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Afganistan ve Pakistan'ın; Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kardeş ülkeler arasında birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde, alınan bu kararın müzakere yoluyla sorunların aşılmasına, kalıcı barışa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA