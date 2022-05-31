Yılmaz, "Huzurun olduğu yerde başarı vardır" - Son Dakika
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Yılmaz, "Huzurun olduğu yerde başarı vardır"

31.05.2022 08:42
Yılmaz, "Huzurun olduğu yerde başarı vardır"

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No.lu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, huzurun olduğu yerde başarının da olduğunu söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No.lu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, huzurun olduğu yerde başarının da olduğunu söyledi.

Yılmaz, 'Öze dönüş hareketi' çıkışı ile girdiği yolda okul ziyaretlerini sürdürüyor. Üye öğretmenlerle istişarelerde bulunan Yılmaz, sendikal çalışmalarında öze dönülmesi gerekliliğine vurgu yapıyor. Yılmaz meslektaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Memleketimizin evlatları için çalışan vefakar ve cefakar öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin daima yanındayız. Kim bu memleketin hayrına taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun. Eğitimciler olarak bizim görevimiz bu memlekete hayırlı ve faydalı evlatlar yetiştirmektir. Öğretmen, öğrenci ve tüm eğitim çalışanlarına yönelik hazırladığımız çalışma ve projelerle eğitime ve eğitimciye sonuna kadar destek olacağız. Donanımlı eğitimcilerin yer aldığı mutlu ve huzurlu bir öğretmenler odası oluşturma gayretimiz var. Biliyoruz ki huzurun olduğu yerde başarı da vardır." dedi. - SİVAS

Yılmaz, Huzurun olduğu yerde başarı vardır
Yılmaz, Huzurun olduğu yerde başarı vardır
Yılmaz, Huzurun olduğu yerde başarı vardır

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Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Aydın Yılmaz, Sivas, Okul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz, 'Huzurun olduğu yerde başarı vardır' - Son Dakika


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