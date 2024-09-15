Yılmaz, Pazarcıklılar Derneği'nin temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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Yılmaz, Pazarcıklılar Derneği'nin temel atma törenine katıldı

Yılmaz, Pazarcıklılar Derneği\'nin temel atma törenine katıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pazarcıklılar Derneği tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine katıldı.

15.09.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pazarcıklılar Derneği tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Başkan Yılmaz, temel atma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verirken, Pazarcık'ın güçlü yapısının hem ilçe halkı hem de Gaziantep genelindeki insanlar için örnek teşkil ettiğini vurguladı. Başkan Yılmaz, Pazarcık'ı yakından tanıma fırsatını seçim dönemi boyunca elde ettiğini ve ilçeyi Cumhuriyet'e benzettiğini ifade etti. Umut Yılmaz, Pazarcık'ın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu anlattı.

"Allah, birlik ve beraberliğinizi bozmasın"

Pazarcıklılara olan hayranlığını dile getiren Yılmaz, "Ben, Pazarcık'ı seçim zamanında yakından tanıdım. Kızkapanlar'a gittim, kendi evim gibi gördüm. Gerçekten Pazarcık, büyük bir Cumhuriyet. Ben Pazarcık'ı 'Cumhuriyet' olarak tanımlarım. Bir Nizip'in köylüsü olarak da en çok kıskandığım Pazarcıklılardır. Allah, birlik ve beraberliğinizi bozmasın" şeklinde konuştu.

"Pazarcıklılar Derneği'nden bir isimlendirme talebi"

Başkan Yılmaz, konuşmasının devamında Pazarcıklılar Derneği'nin yapımına katkı sunacaklarını söyledi. Şehitkamil Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Yılmaz, dernek binasında Şehitkamil adının yaşatılmasını istedi. Başkan Yılmaz, "Biz, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak zaten katkılarımızı sunacağız. Bundan yana sıkıntı yok ama ben buradan bana uygun gördüğünüz ya bir salon ya bir kat ya da bir oda Şehitkamil olarak isimlendirilmek şartıyla sizden bu konuda bir şey istiyorum. Bizden sonraki nesillere de hep hatırlatalım. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılmaz, Pazarcıklılar Derneği'nin temel atma törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılmaz, Pazarcıklılar Derneği'nin temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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