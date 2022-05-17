Yivsiz tüfek ruhsatnameleri değişiyor - Son Dakika
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Yivsiz tüfek ruhsatnameleri değişiyor

17.05.2022 10:28
Yivsiz tüfek ruhsatnameleri değişiyor

Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan, yaptığı açıklama ile avcıları ve evlerinde yivsiz tüfek bulunduran vatandaşları uyardı.

Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan, yaptığı açıklama ile avcıları ve evlerinde yivsiz tüfek bulunduran vatandaşları uyardı. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi'nin 1 Mart 2023 tarihine kadar değiştirilmesi gerektiğini belirten Özkan, vatandaşların mağdur olmamaları için yeni ruhsat başvurusunda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan açıklamasında; "Bu konu sadece avcılarımızı değil evlerinde yivsiz av tüfeği bulunduran herkesi ilgilendiriyor. Ellerinde çok eski yıllarda aldıkları Av Tezkeresi olmak üzere sarı renkte Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi, 1 Mart 2023 tarihine kadar değişip kart şeklini alacak. Bu zamana kadar başvuruda bulunmayan vatandaşlarımıza aşağıda belirttiğim hükümler uygulanacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ivedi olarak yeni ruhsat başvurularını yapması gerekir. Biz dernek üyemiz olsun olmasın bu konuda herkese yardımcı oluyoruz" dedi.

Özkan'ın konuyla ilgili gönderdiği bilgilendirme yazısı ise şöyle:

"2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 10'u maddesi birinci fıkrasının (b) bendinde ise " Yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödenmiş olması kaydıyla. Verildiği tarihten geçerli olmak üzere 5 yıl süreli yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir." Hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun'un 13'üncü maddesinde: "Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; Yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi halinde tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." Bu doğrultuda ilgi (b) de kayıtlı yazıya istinaden. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (c)'de kayıtlı görüş yazısı ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi verme/ yenileme aşamasında yivsiz tüfek sahiplerine "5 yıllık yenileme süresinin bitimine müteakip 1 aylık ek süre tanınacağı ve bu süre içerisinde yenileme başvuru yapması gerektiği, bu yazının birimimize ulaştığı tarihten itibaren tebliğ edilecek ve tebellüğ belgesi dosyasında muhafaza edilecektir. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolanlara. İlgi (b)'de kayıtlı yazı gereği 01.03.2023 tarihine kadar yenileme yapması gerektiği, Yenileme yapmayanların ruhsatnamelerinin 01.03.2023 tarihinden sonra geçersiz sayılacağı ve 2521 sayılı Kanun'un 13'ü Maddesi hükümlerinin uygulanacağı tebliğ edilecek ve tebellüğ belgesi dosyasında muhafaza edilecektir. 01.03.2023 tarihine kadar asayiş olaylarında ele geçirilen yivsiz tüfeklerde yenileme işlemi için 1 ay ek süre verilecek. Süresi içinde yenilenmeyen yivsiz tüfeklere, 2521 sayılı Kanun'un 13'üncü madde hükümleri uygulanacaktır." - MUĞLA

Yivsiz tüfek ruhsatnameleri değişiyor
Yivsiz tüfek ruhsatnameleri değişiyor

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Kaynak: İHA

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